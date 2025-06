Berto Romero: "La comedia es un punto de vista y cada uno tenemos el nuestro"

Magia, efectos especiales y sorpresas. No nos referimos a una superproducción hollywoodiense ni a la apertura de una nueva montaña rusa en el parque de atracciones de moda. Se trata de la premisa de Lo Nunca Visto, el nuevo espectáculo de Berto Romero que, por supuesto, estará regado con altas dosis de humor y con música en riguroso en directo de la mano del guitarrista Iván Lagarto. Lejos de ese tipo de shows en los que el público forma parte de un guion improvisado, Romero reivindica la figura del cómico clásico. No significa que no se deje llevar por esta nueva moda en algunos de los formatos que protagoniza, pero cuando se suba a las tablas del Cartuja Center CITE dejará que los asistentes se relajen y disfruten de esos temas universales que nos igualan a todos: el amor, el sexo, la muerte, el envejecimiento y el mundo en que vivimos. Actuará esta misma semana, los días 20, 21 y 22 de junio.

Pregunta.Promete magia, música y efectos especiales. ¿No era suficiente con las altas dosis de humor?

Respuesta.Bueno, cuando vea de qué tipo de magia, música y efectos especiales se trata, se dará cuenta de que, efectivamente, ya era suficiente con lo del humor.

P.Se sube al escenario junto a Iván Lagarto como escudero. En este tándem, ¿qué aporta la música al humor y viceversa?

R.Comencé subido a los escenarios haciendo música allá por el año 1998 y es algo que me ha quedado desde entonces, lo de meter algo de música en los shows. A mí me sirve para marcar cambios de tema o cerrar bloques, y en algún momento puntual del espectáculo nos venimos un poco arriba con la música. Creo que cuantos más elementos uses más variado y rico queda el conjunto.

P.Tengo entendido que la propuesta visual y técnica es uno de los puntos fuertes. ¿Qué nos puede contar sobre ello?

R.Es bastante sobria, pero muy elegante. Yo creo que cuando te presentas en espacios tan grandes e imponente como el Cartuja Center es bonito vestir el espectáculo bien y que toda la propuesta quede bien compuesta. Porque al final no deja de ser un show de stand up con un monologuista en escena.

P.¿Qué temas abordará en Lo Nunca Visto?

R.Los de siempre, los de todos los cómicos: el amor, el sexo, la muerte, el envejecimiento, el mundo en que vivimos. Al final no se trata tanto de qué temas trates, sino de cómo los trates. Cada vez estoy más convencido que lo de la comedia es un punto de vista, y cada uno tenemos el nuestro.

P.¿Se autocensura a la hora de confeccionar el guión?

R.No, pero cuando lo pongo en escena acabo favoreciendo los momentos en los que la gente se ríe más y los que no hacen tanta gracia acaban desapareciendo. Es casi como una escritura compartida, o una edición del texto conjunta. Nunca he dejado de probar algo porque me pareciera demasiado fuerte o incorrecto. Pero sí que ocurre que después de probarlo pues haya acabado quitándolo porque, efectivamente, era demasiado fuerte o incorrecto. Este trabajo es puro ensayo error.

P.¿El público participa de algún modo?

R.Intento que crea que participa, aunque no lo haga en ningún momento. Es un show clásico, de monologuista de los de toda la vida, en el que el cómico habla y el público se ríe. No hago lo de preguntar cosas al público, no.

P.Este tipo de improvisaciones con el público se llevan ahora mucho. Las redes sociales están inundadas con vídeos de asistentes subiendo al escenario. ¿El monólogo clásico está en horas bajas?

R.Es la gran moda en la comedia. Hablo de eso en este show, de hecho hay un tramo en el que juego con la idea de ese tipo de comedia, pero es mejor que lo veáis en lugar de que os lo cuente. ¿Horas bajas? Pues no sé, igual sí que hay menos demanda que lo otro, lo de la improvisación constante. Yo también hago un formato de improvisación, con Buenafuente, en el Nadie Sabe Nada, y me gusta hacerlo. Pero sigo reivindicando ir a ver trabajar a un cómico y disfrutar sin tener que hacer tú nada. En mi espectáculo puedes venir y relajarte, que ya trabajo yo, que para eso has pagado.

P.¿Cómo es el humor en cada región? ¿Hay algún lugar especialmente difícil de conquistar?

R.Hay mucho mito en eso. Yo voy por toda España con el show y lo pasamos bien en todas partes, la verdad. No encuentro mucha diferencia.

P.¿Qué es la vida sin humor?

R.No tengo ni idea, y no me gustaría nada descubrirlo, la verdad.

P.¿Son peores los que no tienen humor o los que, por su profesión, le piden que le cuenten un chiste?

R.Para mí, siempre son peores los que no tienen sentido del humor.