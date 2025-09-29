El cantante Víctor Manuel visitará Sevilla en 2026 con su nueva gira

El cantautor asturiano Víctor Manuel visitará Sevilla en 2026 con su nueva gira Solo a solas conmigo. Aunque la cita será en el Cartuja Center CITE el próximo 11 de abril, las entradas para el espectáculo saldrán a la venta este martes, 30 de septiembre, a partir de las 11:00 horas. Con más de seis décadas de trayectoria y un repertorio repleto de himnos generacionales, el intérprete regresa con una gira que promete emoción, nuevas canciones y un reencuentro muy especial con su público. Solo a solas conmigo toma el relevo de las grandes giras que han marcado la trayectoria reciente del artista —Vivir para cantarlo, 50 años no es nada o La vida en canciones— y promete convertirse en un nuevo encuentro inolvidable con su público.

En este esperado regreso, el público podrá descubrir algunas de las nuevas canciones que formarán parte de su próximo trabajo. Y, con toda seguridad, no faltarán clásicos como Soy un corazón tendido al sol, Ay amor, El abuelo Vítor, Quiero abrazarte tanto, Nada sabe tan dulce como su boca, Planta 14, Solo pienso en ti, Bailarina, Adónde irán los besos o Asturias. Auténticos himnos que forman parte de la memoria colectiva.

Esta gira hablará de todos nosotros y del momento que nos toca vivir. Como se suele decir, Pez que duerme se lo lleva la corriente y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida.

Con arreglos y producción de David San José, esta carta de presentación quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar en las próximas semanas.