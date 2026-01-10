Tierra de los libres, hogar de los valientes

La ficha *** 'Capitolio vs. Capitolio'. Documental, España, 2025, 62 min. Dirección y guion: Javier Horcajada.

Ahora que Donald Trump ya campa a sus anchas y sin pudor alguno como nuevo emperador-negociante planetario, no está de más recordar que el propio magnate vino avisando de sus planes y de su desprecio a las instituciones y las leyes de la democracia en su primer mandato, especialmente en aquella jornada del 6 de enero de 2021 en la que incitó a millares de compatriotas republicanos (se oye mucho la palabra ‘patriota’ en estos vídeos) a tomar en asalto el Capitolio en Washington despejándoles el camino de fuerzas del orden después de que los resultados electorales no le fueran favorables y de manipularlos con la idea de que todo era consecuencia del fraude y las fake news.

Tras From my cold dead hands, que remezclaba vídeos de diversa procedencia para revelar la delirante pasión por las armas en Estados Unidos, Javier Horcajada completa con esta Capitolio vs. Capitolio un díptico hecho a partir de materiales de derribo sacados de Internet y las redes sociales cuyo montaje revela por sí solo, sin ayuda de voz, rótulos ni músicas, la cronología de los acontecimientos, la ironía de las contradicciones y el creciente clima violento de aquel día infausto, pero también esa aberrante capacidad del ciudadano airado y furioso por retratarse a sí mismo en plena fechoría para la futura ficha judicial.

El documental tira también (con cándida obviedad y cierto alargamiento) de las viejas dialécticas eisenstenianas y confronta las imágenes verticales y sonidos tomados con los móviles de los asaltantes golpistas, entre ellos aquel Jacob Chasley vestido de chamán indio que hoy aspira a volver al Capitolio como senador, con los de un pulcro documental educativo en blanco y negro de los años 50 que funciona como contrapunto idealista ante la deriva populista, ignorante, dogmática y polarizada de una nación que, decíamos, se llena la boca de patriotismo y legitimidad justo cuando está ejerciendo la impugnación violenta de sus bases fundacionales entre consignas, gritos y golpes. Si no fuera dramático e incluso escalofriante, resultaría hasta divertido.