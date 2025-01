El cautivador secreto que atesora Sevilla entre sus azoteas y el cielo

Ya en el siglo XIII, el escritor musulmán Abu-I-Wali El Sakundi advertía que "Sevilla cuenta entre sus excelencias lo templado de su clima, la magnificiencia de sus edificios, su río en que las riberas están bordeadas por quintos y jardines, por viñedos y alamedas que se suceden sin interrupción, con una continuidad que no se encuentra en otros ríos". A esta maravillosa descripción que hizo el escritor sobre la ciudad le faltaron unas pinceladas acerca de la espectacularidad de su cielo conforme el día avanza. Cuando los colores tornan del celeste al azul eléctrico navegando por los tonos anaranjados. Es uno de los muchos detalles que se pueden contemplar en la exposición Sevilla 360º, del artista gaditano Cecilio Chaves. Muestra que se ha inaugurado hoy, viernes 24 de enero, en la Galería Haurie (calle Guzmán el Bueno, 13) y se podrá visitar hasta el 28 de febrero.

A través de 22 obras, el pintor ha confeccionado una minuciosa mirada hacia el skyline hispalense. Utilizando las Setas como eje central, el artista da una giro sobre sí mismo para mostrar los tejados de edificios, las cúpulas de templos, los contrastes entre barrios y el infinito de la ciudad. Esa que sigue su extensión hacia Sevilla Este y el Aljarafe. El artista ya plasmó la idea de esta colección sobre lienzos, pero sirviéndose de Cádiz como musa. Chaves, que se ha criado jugando a los pies de la Catedral de la Santa Cruz, se subió al punto más alto de la ciudad -la Torre Tavira- para mostrar su visión personal de la Tacita de Plata.

Ahora, el artista se atreve con la capital hispalense. "He vivido en Sevilla, de hecho estudié Bellas Artes allí, pero nunca le había cogido el punto" a nivel creativo, explica a este periódico. Algo que cambió a partir de Cadiz 360º, "porque me gustó mucho buscar un hilo conductor". Las alturas que ofrece la edificación del berlinés Jürgen Mayer han servido como cimientos para que el gaditano desarrolle una colección que hace las veces de un "único cuadro". Indica que, antes de ponerse manos a la obra y materializar las piezas "ya sabía los planos y la disposición que tendría cada obra en la galería". "Tenía que pararme y pensar muy bien cada cuadro y la composición, las partes de la ciudad que no tenían interés y cómo jugar con la luz", matiza Chaves. Cuando todas las partes del rompecabezas estaban encajadas "empecé a pintar para no tener mi cabeza distraída".

La galerista Magdalena Haurie muestra la colección junto al artista Cecilio Chaves (a su derecha). / josé luis montero

Una labor que arrancó en septiembre y que ha durado aproximadamente cuatro meses. El viaje a través del cielo sevillano empieza con la Catedral bañada por el celeste más puro y acaba en el mismo plano con la antigua mezquita totalmente iluminada en plena noche. Llaman especialmente la atención la cúpula de la Iglesia del Salvador justo delante de la Santa Sede -como fiel centinela- y el Puente del Centenario al fondo. La vanguardia y la historia en un mismo encuadre. "Sevilla es muy compleja, porque es muy heterogénea y combina construcciones modernas con otras antiguas", reflexiona Chaves.

Del la Plaza de España a la Torre de los Perdigones

El periplo hispalense continúa por estampas en las que se aprecian la iglesia de Santa Cruz, la Plaza de España, el templo de San Alberto Magno, la Torre de Don Fadrique, la isla de la Cartuja, la Torre de los Perdigones, el puente del Alamillo y el de la Barqueta. Tal es el nivel de detalle que se pueden apreciar el Hotel Meliá, enclavado en Nervión, y el Sevilla Center, en la avenida de la Buhaira. Más allá de estos históricos enclaves, destacan las azoteas de todos los colores y tamaños. Cimas de edificios donde las antenas de televisión campan a sus anchas. "Muchas veces me reprochan que no pinto gente", apunta el artista y argumenta que, de un modo u otro, sí que hay: "Están en la ropa tendida, en las plantas que adornan los balcones y en las ventanas encendidas".

Unas visitantes recorren la muestra. / josé luis montero

Confiesa que lo más complejo de esta colección no ha sido esbozar hasta último arbotante de la Catedral. Lo más difícil ha sido "pintar las tejas, porque aunque no las hagas una por una, tiene que dar la impresión de que sí.... he aprendido a tener paciencia", bromea Chaves y recalca: "Mira que la Giralda tiene detalles, pues no ha sido tan difícil como las tejas". Lo cierto es que cada cuadro, en diferentes formatos y realizados en óleo sobre tela, ha sido meticulosamente creado para ofrecer una experiencia inmersiva, permitiendo al espectador apreciar la ciudad en su totalidad.

Los horarios de visita de la colección son de lunes de a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La galería también abre los sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas.