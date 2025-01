Un mes de historias chinas

Ese es el título que ha escogido Cicus (en colaboración con las academias Mandarin Centers) para su pequeño ciclo dedicado al cine chino contemporáneo que ocupará las tardes de los lunes de enero y el primero de febrero desde el día 13. Cuatro jornadas donde se proyectan otros tantos títulos recientes, todos ellos estrenados en España, representativos de esa sexta y séptima generaciones del cine del gigante asiático que se debaten entre la exportación y el concurso en festivales internacionales y las dificultades para la visibilidad en su propio territorio, fruto de mirada crítica a las nuevas dinámicas políticas, culturales y sociales de un país férreamente controlado por el partido comunista sobre la base de una nueva y voraz economía de mercado.

Destacado baluarte de la Quinta Generación, Zhang Yimou es quien más fácilmente se ha integrado en las nuevas dinámicas del presente neocapitalista chino, un autor que ha renunciado a sus relatos íntimos y minimalistas de los ochenta para acomodarse como el autor oficial más exportable. Cliff walkers (2021), que podrá verse el lunes 27 de enero (a las 18h.), es una buena muestra de su habilidad para el género sin perder de vista la Historia, un relato de espías en la nieve que nos lleva a la Manchuria de entreguerras para testar en clave estilizada la geopolítica de la época. El profesor Plácido González Martínez será el encargado de presentarla.

Antes, este próximo lunes 13, y con introducción de Paloma Chen, podrá verse la extraordinaria Más allá de las montañas (2015), de Jia Zhangke, una nueva indagación en clave de melodrama en tres tiempos en los peajes personales de la gran transformación china en el siglo XXI protagonizada por su musa Zhao Tao. Zhangke filma el paisaje mutante como telón de fondo para unos personajes perdidos y errantes en busca de amor. Muy singular resulta también Yo no soy madame Bovary (2017), de Feng Xiaogang, peculiar guiño a Flaubert en un mundo rural y provinciano filmado en un insólito formato circular, como si de una estampa se tratara, que dota al filme de una personalidad única y da sentido a su relato de resiliencia femenina en el opresivo contexto social y burocrático de la China contemporánea. La pueden ver el 20 de enero y será presentada por Jesús San Bernardino, coordinador del Grado de Estudios en Asia Oriental de la US.

Ya el 3 de febrero, la hermosa El regreso de las golondrinas (2022), de Li Ruijun, viaja también al ámbito rural para contar la historia de Ma y Cao, unidos en un matrimonio concertado y dispuestos a aunar fuerzas para construir un hogar donde sobrevivir. La película será presentada por la profesora y sinóloga Lifan Yiu y, como en el resto de ocasiones, habrá un coloquio posterior a la proyección.

Más clásicos y cine de culto en MK2 Cinesur Nervión

Con el nuevo año vuelven los dos ciclos dedicados al cine clásico y a títulos de culto a MK2 Cinesur Nervión. El próximo martes 14 (20h.) es el turno de ese tour de force hithcockiano que es La soga (1948), filme que busca la impresión de estar filmado en un único plano-secuencia y que desgrana el intento de cometer el crimen perfecto ante los ojos de un sagaz criminólogo (James Stewart) puesto a prueba por sus propios discípulos, los maquiavélicos John Dall y Farley Gangrer.

La soga (1948, Alfred Hitchcock).

Dos días después, el jueves 16 (también a las 20 h. e igualmente en versión original subtitulada), podrán repescar o descubrir la cinta de culto que dio a conocer internacionalmente al hoy todopoderoso Christopher Nolan: Memento (2000), un endiablado ejercicio narrativo y de montaje en el que la memoria traumatizada y regresiva de su protagonista, interpretado por Guy Pearce, activa un dispositivo que borra siempre su recuerdo reciente.

JFF Theater: ventana abierta al último cine japonés

Impulsada por The Japan Foundation, la plataforma ‘JFF Theater’ pretende llevar el cine y el audiovisual japonés a un público internacional y fomentar las conexiones culturales con aquel país. El proyecto, que empezó a principios de agosto y renueva cíclicamente su catálogo (el actual está disponible hasta el 1 de febrero), es una invitación a explorar la diversidad del cine japonés contemporáneo y una oportunidad para disfrutar de numerosos títulos sin distribución en nuestro país de forma gratuita y con subtítulos en castellano.

Actualmente, en la plataforma podemos encontrar producciones independientes y títulos más comerciales, cortometrajes de animación stop-motion de Yashiro Takeshi, un ciclo dedicado a los documentales de Sumiko Haneda o algunas adaptaciones de mangas muy populares.

Koji Yakusho en una imagen de 'Under The Open Sky'.

Especialmente recomendable es la colección ‘Los ciclos de la vida’, que incluye títulos como Under the open sky (2021, Miwa Nishikawa), donde el popular Koji Yakusho (Perfect days) interpreta a un ex-yakuza que quiere integrarse de nuevo en la sociedad, Her love boils backwater (2016, Ryota Nakano), un drama sobre los lazos entre una madre de fuerte carácter y su familia, o Key of life (2012, Kenji Uchida), sobre la relación entre un actor en apuros y un asesino a sueldo amnésico.

Filmoteca en el Cervantes: tres joyas

Confiando en que las copias sean de calidad y en versiones restauradas, la programación de Filmoteca de Andalucía en el cine Cervantes para el mes de enero no puede ser más estimulante, con tres películas que bien pudieran estar entre las mejores de toda la historia del cine: Amanecer (1927), de F.W. Murnau, para el día 13; Las uvas de la ira (1940), del maestro John Ford, para el 20; y La noche del cazador (1955), de Charles Laughton, para el 27. Inexcusable.