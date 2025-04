Todos queremos a Bill Evans

La ficha Further ahead: live in Finland (1964-1969). Bill Evans. Elemental Music, 2025

La alianza entre el Bill Evans Estate y el prolífico productor Zev Feldman –conocido como “el detective del jazz”– viene poniendo en circulación durante los últimos lustros un reguero de grabaciones inéditas protagonizadas por el fabuloso pianista Bill Evans (1929-80). Y ese Record Store Day, que cada 12 de abril convierte las tiendas de discos en espacios de celebración del soporte musical, suele traernos puntualmente flamantes sorpresas discográficas, producto de esta asociación en la que también resulta esencial el papel de los sellos Resonance y, en el caso que nos ocupa, Elemental Music.

Los países nórdicos recibieron en numerosas ocasiones al compositor y pianista norteamericano, en especial durante la década de los sesenta del pasado siglo. De hecho, otros descubrimientos recientes de la discográfica barcelonesa como Tales: Live In Copenhagen (1964) (2023) o In Norway: The Kongsberg Concert (2024), así lo documentan. Evans ya había escrito entonces su nombre en letras de oro en la crónica del piano trío gracias a un concepto renovador de dicha estructura instrumental, certificada en sus inolvidables registros de 1961 en el neoyorquino Village Vanguard junto al contrabajista Scott LaFaro y el batería Paul Motian. La prematura muerte del joven LaFaro ese mismo año a los 25 años trastocó los planes de Evans, quien, muy afectado, aplicó otra vuelta de tuerca a una turbulenta vida, condicionada por su relación con las drogas y marcada por un introvertido talante.

Tras su gloriosa época en la marca Riverside, la segunda mitad de aquellos sesenta abrió la puerta al sello Verve: años concretados en un proceso de búsqueda donde su habitual formato de trío se compaginó con otros como el piano solo, el dúo e incluso el orquestal. En todos ellos volvió a quedar constancia de su maestría armónica y de una noción lírica y profunda de la melodía convertidas en sello.

Portada de 'Further Ahead', de Bill Evans.

Further Ahead: Live in Finland (1964-1969) (Elemental Music, 2025) llegará en breve al Record Store Day para brindar una colección de inéditos en directo, registrados en Finlandia durante aquellos años. El doble álbum, en vinilo y cedé, contiene el habitual libreto con fotos exclusivas y notas del periodista y experto en Evans, Marc Myers, además de entrevistas y declaraciones de sus antiguos compañeros, los contrabajistas Eddie Gomez y Chuck Israels o el baterista Marty Morell, además del pianista y compositor Gil Goldstein, entre otros. La portada del álbum fue diseñada por Burton Yount e incluye un retrato del fotógrafo Don Schlitten.

En lo musical, el doble disco ofrece la oportunidad de acercarse por enésima vez a ese formato de trío que Evans exploró hasta la saciedad: en primer lugar, de la mano de un directo de cinco temas grabado el 13 de agosto de 1964 en Helsinki junto a Israels y Morell, y en segundo de otro registro en vivo en Tampere de 28 de octubre de 1969, donde Gomez sustituye a Israels. En ambos, Evans disecciona un guion que alterna el estándar con la composición propia –Turn Out The Stars o Very Early– o con el recuerdo al discípulo desaparecido –Gloria’s Step de LaFaro–, sin olvidar préstamos de amigos como Quiet Now de Denny Zeitlin o el usual y conmovedor Nardis de Miles Davis, abordado este último en ambos directos.

El factor diferencial lo aportan tres temas registrados el 1 de noviembre de 1965 en Helsinki donde un trío, conformado por el joven contrabajista danés Niels-Henning Ørsted Pedersen y el batería Alan Dawson, recibe la visita puntual del maestro Lee Konitz para afrontar una adaptación de My Melancholy Baby. Era habitual que los músicos nórdicos acompañarán a las figuras norteamericanas que visitaban el país; y un NHOP de diecinueve años no perdió la oportunidad de secundar al maestro, dando forma al mismo trío que ya figuró en varias piezas de otro rescate reciente –Treasures. Solo, Trio & Orchestra Recordings From Denmark (1965-1969) (2023)– del sello de Jordi Soley y Carlos Agustín Calembert. Otra colección modélica que, sin miedo a la reiteración, sigue alimentando el colosal bagaje de un músico a quien, parafraseando el título de aquel fantástico Everybody Digs Bill Evans (1959), todos los aficionados al jazz seguimos queriendo 45 años después de su muerte.