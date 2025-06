Un viaje de urgencia por la historia del cine palestino

Mientras el mundo mira a Gaza como bastión de resistencia del último aliento del pueblo palestino por su supervivencia ante el cruel y devastador asedio israelí, la Academia del Cine Europeo en colaboración con el Palestine Film Institute (PFI) ha puesto en marcha una iniciativa online (palestinefilminstitute.org) para dar a conocer la historia del cine hecho en aquel país que aún hoy muchos no reconocen con un catálogo que permite acercarse a sus ficciones, cortos y documentales.

Son precisamente estos últimos los que marcan su nacimiento, fechado en 1935, con la presentación del filme de Ibrahim Hassan Sirhan sobre la visita del rey de Arabia Saudí Ibn Saud. A Sirham le debemos también Realized dreams, sobre un orfanato, el retrato de Ahmed Hilmi Pasha, miembro del Alto Comisionado Árabe, o la fundación de la Arab Film Company, que produjo el primer largo de ficción palestino, Holiday Eve (1937).

Tras la expulsión de sus tierras en 1948 y la desaparición de la práctica totalidad de su legado, el cine palestino tardaría otros veinte años en retomar su actividad, ya con un cariz claramente político y reivindicativo respecto a la ocupación de sus territorios o la vida en los campos de refugiados o el exilio. Sólo a partir de 1967 comienza un cierto renacer del documental activista con Escenas de la ocupación en Gaza (1973), uno de los primeros títulos en verse en el exterior gracias al Festival de Bagdad. Ya en 1980, Fertil memory, de Michel Khleifi, consiguió llegar a Cannes, mientras que buena parte de los archivos cinematográficos se perdían tras una gran explosión en 1982 en Beirut. Recientemente, Kamal Aljafari ha explorado este hecho traumático en la experimental y elegiaca A Fidai Film, una de las mejores películas del pasado año según la crítica internacional.

Ya en el siglo XXI, y a través de las co-producciones, el cine palestino ha encontrado mayor visibilidad y alcance internacional gracias a cineastas como Elia Suleiman (Intervención Divina, Premio del Jurado en Cannes), capaz de abordar el conflicto en clave de humor, Hany Abu-Assad, cuya Paradise now (2005) sobre dos niños reclutados para cometer atentados consiguió el Globo de Oro y una nominación al Oscar, el recientemente desaparecido Ahmad Natche (Dos metros de esta tierra, 2012), o los jóvenes Abraham y Adra, responsables del documental ganador del Oscar No other land. El corto de Mahdi Fleifel I signed the petition, sobre los efectos del apoyo al boicot cultural a Israel, fue nominado por la EFA en 2018, mientras que Between heaven and earth (2020, N. Najjar), se remonta a un periodo sin guerras religiosas donde el amor intercultural aún era posible.

La web en español cinepalestino.com también ofrece un nutrido número de títulos, archivo y documentación.

Un verano con el joven Ingmar Bergman

La distribuidora Avalon acaba de anunciar la incorporación a su catálogo de cinco títulos del maestro sueco Ingmar Bergman (1918-2007) que se estrenarán sucesivamente en salas selectas de nuestro país a lo largo del próximo verano en nuevas copias restauradas.

Una imagen de 'Crisis' (1946), el primer filme de Ingmar Bergman.

A excepción de Los comulgantes (1963), uno de sus filmes más aclamados y parte de la fundamental trilogía existencial que completaban Como en un espejo (1961) y El silencio (1963), se trata de filmes de su primera etapa como director tras su periodo de formación como guionista. Más concretamente, el ciclo incluye su debut, Crisis (1946), un drama sobre una adolescente atribulada en los días previos a su primer baile en sociedad, Prisión (1949), un primer acercamiento al duelo entre el bien y el mal a propósito de un director de cine y su antiguo profesor de matemáticas, La alegría (1950), un drama sobre la muerte y la memoria ambientado en el mundo de la música clásica, y Juegos de verano (1951), una temprana indagación en las dudas del amor adolescente ambientada en un luminoso verano nórdico. Pronto fechas y cines.

Agenda de cine para la semana en Sevilla

El ciclo de óperas primas de Filmoteca-Cervantes nos trae este próximo lunes 9 la primera película del Wong Kar-wai, El fluir de las lágrimas (As tears go by, 1988), un fulgurante debut donde su inconfundible estilo neobarroco se deja sentir entre los pliegues de una trama de mafias y hermanos enfrentados atravesada por una intensa historia de amor donde Maggie Cheung es el objeto de deseo.

Maggie Cheung en una imagen de 'As tears go by' (1988, Wong Kar-wai)

En Cinesur MK2 Nervión, tienen una oportunidad única de disfrutar de uno de los grandes títulos del cine de los cincuenta en pantalla grande: Gigante (1956), de George Stevens, con James Dean, Rock Hudson y Elizabeth Taylor, se proyecta el martes 10 a las 20h.

Ese mismo día, en los mismos cines (20:15h.), pueden optar por el documental (One to one: John & Yoko) sobre Yoko Ono y John Lennon en EE.UU. en un revuelto año 1972.