Los conciertos de Insólito en el Puerto se trasladan al primer semestre de 2026

Lolailand by Insólito, la serie de conciertos que se celebrará en el Puerto de Sevilla como homenaje al flamenco pop de los 90, y los espectáculos de música electrónica programados en este espacio singular con Gordo y los artistas de Ritmika, se aplazan al primer semestre de 2026 para sumar nombres e incrementar el ciclo.

El objetivo es añadir más días de conciertos de altura en la programación del festival en un enclave tan especial como el Puerto de Sevilla, único puerto marítimo de interior de España y un espacio de tránsito, intercambio y memoria industrial con enorme potencial poético y escenográfico, que con Insólito se abre a la ciudad como puerta de entrada de la cultura, dando así visibilidad a lo que será el Nuevo Distrito Urbano Portuario.

De este modo, la fiesta rumbera, prevista inicialmente para los días 18 y 25 de octubre con los cantantes Enrique Heredia Negri, José El Francés, Maita Vende Cá, Sara de Las Chuches, Taino y Jere de Los Chunguitos y Azúcar Moreno, por un lado; y los eventos Ritmika (anunciado para el domingo 19 con Dalila, Lady Packa, Man vs Mike, Eli Sanza vs Laguch o Rasco vs Ricardo del Toro, entre otros), y Taraka, del Dj y productor internacional Gordo (programado en principio para el día 26), se posponen a una nueva fecha que se dará a conocer próximamente.

La empresa organizadora, Green Cow Music, facilitará a todos los usuarios la posibilidad de mantener las entradas para la nueva fecha o devolverles el importe.