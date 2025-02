'Cónclave' y 'The Brutalist' arrasan en unos BAFTA 2025 donde Mikey Madison da la sorpresa como mejor actriz

Adrien Brody ganó el premio a mejor actor por 'The Brutalist'

Los Premios BAFTA 2025 han repartido sus galardones de forma equilibrada en una gala donde no había claros favoritos. 'Conclave', el thriller ambientado en el Vaticano dirigido por Edward Berger, se ha alzado con el premio a Mejor Película, tras partir como favorita con 11 nominaciones, y ha empatado con 'The Brutalist' al conseguir cuatro máscaras doradas cada una.

La ceremonia, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres este domingo, ha dejado varias sorpresas notables. Entre ellas destaca el triunfo de Mikey Madison como Mejor Actriz por su papel en 'Anora', superando a la que se consideraba favorita, Demi Moore, por su actuación en 'The Substance'. Madison da vida en dicho filme a una trabajadora sexual del mismo nombre que se enamora de un joven oligarca ruso.

Por su parte, 'The Brutalist', la épica estadounidense de 3,5 horas de duración, ha conseguido los galardones a Mejor Actor para Adrien Brody y Mejor Director para Brady Corbet.

El reparto de premios ha sido especialmente diverso este año. 'Emilia Pérez', 'Wicked', 'A Real Pain', 'Dune: Part Two' y 'Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl' han obtenido dos premios cada una.

La actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña ganó el Premio BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película francesa 'Emilia Pérez', filme que también se ha impuesto en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La gran decepción de la noche ha sido 'Un Completo Desconocido', el biopic sobre Bob Dylan dirigido por James Mangold, que no ha conseguido materializar ninguna de sus seis nominaciones, en las que se incluían Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Actor (Timothée Chalamet).

La política ha tenido una presencia discreta en la gala, limitándose a las menciones del presentador David Tennant sobre Donald Trump en su monólogo inicial, aunque gran parte de estas referencias fueron eliminadas en la retransmisión de la BBC. La controversia más notable surgió cuando Jacques Audiard agradeció a Karla Sofia Gascón su trabajo en 'Emilia Pérez', actriz nominada que no asistió a la ceremonia debido a la polémica generada por antiguos tweets racistas.

Los BAFTA, otorgados por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas, representan la última gran ceremonia de cine antes de los esperados Oscar, que tendrán lugar el próximo 2 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.