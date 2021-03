'Las criadas', o la incómoda pregunta de quiénes somos

La ficha 'Las criadas'. Teatro Lope de Vega. Sábado y domingo a las 12:00. Entradas entre los 4 y los 21 euros

El estreno de la obra en el París de 1947 se saldó con la incredulidad y el rechazo de parte de la crítica y el público, pero con el tiempo Las criadas, de Jean Genet, se convirtió en una de las piezas fundamentales del repertorio teatral. Glenda Jackson, Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Julieta Serrano, Nuria Espert, Aitana Sánchez-Gijón, Emma Suárez o Bárbara Lennie son algunas de las actrices que han revivido este extraño cuento de dos hermanas, empleadas del servicio doméstico en la misma casa, que juegan a intercambiarse las personalidades como si no existieran por sí solas mientras fantasean con asesinar a la señora. Ahora, el poderoso texto de Genet se reencuentra con el público en una versión del almeriense Paco Bezerra, Premio Nacional de Literatura Dramática, dirigida por Luis Luque y con un reparto compuesto por Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo, un montaje que se representa el sábado y el domingo en el Lope de Vega. "Si me preguntaran para mí cuál es la cuestión más importante en esta obra es que la vida sin sentir amor no es vida", señala Luis Luque. "Sí, la vida sin amor no es vida, sólo es caos y locura".

Las criadas trata, según Torrent, "sobre muchos temas, se pregunta por el poder, qué es, qué implica tenerlo o no tenerlo", analiza la intérprete al teléfono. "Pero si uno quiere ir a la esencia del texto lo más importante tal vez sea esa falta de amor, la ira que te provoca el que no te hayan querido. Genet reflexiona sobre eso a través de estas mujeres aisladas, sin una identidad clara, que buscan constantemente su lugar. Sí, todo se debe a la falta de amor, pero eso ocurre en el teatro, en Las criadas, y en la vida", opina la actriz de Cría cuervos, Tesis o Verónica.

La madrileña asegura que en su ya larga trayectoria se ha topado con personajes "con más o menos carencias, psicologías que no se han desarrollado bien, que tienen incluso sus problemas psicóticos... Y muchas veces todo eso tiene que ver con la falta de amor. Si no te quieren en la infancia, especialmente, eso te marcará muchísimo". Y aunque Genet no explica las razones del comportamiento de Claire y Solange, las dos hermanas, "ya se ve que son personas de una gran soledad, que no se relacionan, que viven muy encerradas en un mundo enfermizo". Un abandono que también sufrió el dramaturgo y poeta francés, hijo de una prostituta que no lo deseaba y que lo dio en adopción, unos orígenes que podrían haber forjado esa personalidad provocadora tan poco amiga de las convenciones y tantas veces sancionada con la cárcel. A Torrent le impresiona una entrevista "que se puede ver en internet, que creo que se la hizo la BBC, y en la que no sabes nunca si Genet se va a echar a reír o se va a levantar a pegarle al entrevistador. Tiene una mirada muy desconcertante y deja claro que él, como sus personajes, también era un hombre muy alejado de la sociedad".

"Genet no explica qué le pasa a los personajes, pero habla de cómo te marca la falta de amor", dice Ana Torrent

En esta versión, la escenografía de Mónica Boromello ha optado por una propuesta despojada, casi desnuda de elementos, un "infierno blanco" por el que se mueven los actores. "Se puede representar Las criadas", expone Torrent, con "un tocador, las joyas, las pieles, poniéndote un vestido y luego unos zapatos, moviéndote por una habitación de aquella época, en una recreación realista. Pero Luis apuesta por un espacio totalmente blanco, con nada apenas, unas flores y una tela. Creo que es un acierto para nosotros y para el público: nos ayuda a meternos en la mente de Claire y de Solange. Es el espacio en el que ellas están emocionalmente, un espacio rayano en la locura, en la explosión".

Torrent, que repite con Luis Luque tras Todas las noches de un día, celebra el equipo que se ha reunido para esta aventura. "Las dos hermanas son diferentes, pero también tienen muchas cosas en común, a menudo una empieza una frase y la otra la termina. Debes tener mucha complicidad con la compañera que te toque, y yo por suerte la tengo con Alicia. Es un viaje muy potente el que hacemos, también con Jorge".

La actriz, que aparecía en Nieva en Benidorm, de Isabel Coixet, ha encontrado en el teatro el ámbito en el que "jugar y aprender. Con Todas las noches de un día estuve unos dos años, y este montaje también nos va a llevar tiempo. Muchas funciones que estaban programadas en primavera se han pasado al otoño, así que la gira se prolongará. Claire es un personaje muy cambiante, con mucho recorrido, y me alegra saber que voy a poder disfrutarlo durante un tiempo. Hay producciones que se levantan con muchísimo trabajo y que da pena que se programen por un breve plazo", dice Torrent, que ya empieza a habituarse a las condiciones de la nueva normalidad. "Hemos visitado ciudades en las que el aforo estaba al 30%, y es muy extraño para un actor: la gente estaba muy desperdigada y no sientes lo mismo, incluso la voz cambia... Ahora ya estamos más acostumbrados, pero los primeros bolos resultaban muy chocantes. En Sevilla vamos a hacer matinés, que son frecuentes en otros países, pero para mí es rarísimo eso de desayunar e ir al teatro... Pero, de algún modo, también", concluye la actriz, "este tiempo terrible acompaña una obra como Las criadas, que habla de unos personajes que se enfrentan a la locura, a la incertidumbre, a la ira, sentimientos que por desgracia hoy pueden parecernos más cercanos".