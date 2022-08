El terror y la culpa

Ficha ** 'Atrapados en la noche'. Thriller, Nueva Zelanda, 2021, 92 min. Dirección: James Ashcroft. Guion: James Ashcroft, Eli Kent. Fotografía: Matt Henley. Intérpretes: Daniel Gillies, Erik Thomson, Miriama McDowell, Matthias Luafutu, Billy Paratene, Frankie Paratene.

Supongo que hay dos maneras de ver este filme neozelandés del debutante James Ashcroft. La primera remite a los esquemas del thriller con asesino psicópata empeñado en destrozarle la jornada (y la vida) a una familia de excursionistas en plena naturaleza, un poco al estilo de Deliverance o Río salvaje. La segunda, que se abre paso incluso contra toda lógica de verosimilitud, apunta al drama psicológico sobre la culpa y los errores del pasado, al cobro violento y extremo de una vieja deuda imperdonable que convierte a las víctimas en culpables y a los verdugos en justicieros.

Ashcroft se guarda en la manga las razones del primer ataque y va revelando poco a poco ese segundo nivel que no se rige ya sino por la dinámica interna de la venganza programada y sádica que no atiende a las expectativas de una resolución satisfactoria y permite el coqueteo con los símbolos de la noche y la carretera como siniestro territorio de abstracción del que no hay escapatoria posible.

Sin duda nos quedamos con este segundo filme, el que realmente parece interesarle al director, aunque para ello utilizara argucias algo tramposas y efectistas vistas a toro pasado. A la postre, Atrapados en la oscuridad habla del círculo interminable de la violencia y sus consecuencias devastadoras en la superficie de la normalidad.