La decadencia y Occidente

En Duelo al sol, los poetas -pero no solo- Abelardo Linares y José Luis García Martín, acuden al formato de las cartas eruditas, pensadas para su publicación ulterior, con el benemérito fin de polemizar sobre diversos temas de naturaleza literaria. Para ello han escogido cierto tono de hostilidad irónica y deliberada, cuya finalidad queda expresa en la página 165. Es ahí donde Linares declara la intención subversiva de esta humorada conjunta, la cual quiere representarse como duelo: “El problema (aunque no sea un problema, ya lo sé), es que aquí hemos venido, principalmente, a hablar de literatura y a hacer crítica destructiva, que es la única que sirve para algo y si no piensas lo mismo, podemos discutirlo”. En lo que respecta a la destructividad de las críticas, tanto de Linares como de García Martín, cada uno muestra sus reservas y predilecciones sin demasiado embarazo. De modo que el lector inclinado a este tipo de literatura, mordaz y un tanto arbitraria, hallará motivo suficiente de gozo. En cuanto a la literatura más ampliamente considerada, es el primero quien otorga a este combate dialéctico un tono crepuscular no exento de razones.

En algún lugar de estas páginas (“Tú y yo: Jeremías y Pangloss”), se acude al conocido título de Spengler, La decadencia de Occidente, para aludir a la opinión de Abelardo Linares sobre la literatura actual. Tal juicio, que atañe tanto al modo en que se producen los libros como al contenido de ellos, es el nudo conceptual sobre el que se desarrolla esta pieza de inteligencia paródica y burlesca. Dejan sin aclarar, no obstante, ambos autores, uno a favor y otro en contra, si la minoración del talento de la poesía española es una particularidad de las últimas generaciones o un cambio de paradigma, similar al resto de las artes, donde la excelencia anterior ha devenido irrelevante.

En este espacio doctrinal, en el que Linares y García Martín exponen sus razones opuestas, comparecen como ejemplos -e entre otros muchos- dos autores de relatos de primeros del XX: la conocida escritora neozelandesa Katherine Mansfield, y el novelista sevillano Rafael Leyda, muerto en 1914. Es en la pertinencia del rescate de este último autor, hoy olvidado, donde parece residir otro de los motivos principales en que se apoya, dilatando el misterio, este Duelo al sol, divertido, cauto e inmisericorde.