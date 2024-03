Esta película no les va a gustar

En un momento de esta Not a pretty picture (1975) felizmente recuperada y restaurada en 4K y oportunamente estrenada en salas españolas en la semana del 8M (hoy en Sevilla en un pase único en Avenida a las 19:30 h.), uno de sus actores (Jim Carrington) confiesa a la cámara que entiende que está haciendo un “filme educativo”, que su participación en él está también motivada por el deseo de que hombres jóvenes como él se den cuenta de que pueden haber forzado sexualmente a alguna mujer sin ni siquiera tener conciencia de ello.

Por entonces con 28 años, Martha Coolidge (La chica del valle, Escuela de genios, El precio de la ambición, Angie) se aventuraba en un triple ejercicio de experimentación, recreación ficcional y autoterapia que ha pasado por ser uno de los filmes pioneros y esenciales en la denuncia de la cultura de la violación y la reivindicación del consentimiento pleno, ahondando en los mecanismos psicosociales que la amparaban y que también volvían a convertir en víctimas a las mujeres agredidas a través de la culpa, la vergüenza o el silencio.

Coolidge se aventura a representar la experiencia de su propia violación cuando tenía 16 años y desdobla su filme entre los ensayos previos con las actrices y actores elegidos, a los que también entrevista y deja participar en el proceso, y la reconstrucción ficcional de aquel episodio concreto ocurrido durante una fiesta en el Nueva York de 1962. También su protagonista femenina, Michelle Manenti, fue víctima de una violación cuando estudiaba en el instituto, de manera que en la película los ecos entre realidad, representación y terapia se entrelazan y suceden en un mismo relato puesto ante el espejo.

Más interesante en su tramo de ensayos, improvisaciones, entrevistas y preparación en un loft destartalado, Not a pretty picture presenta no pocas virtudes discursivas, siempre lejos del maniqueísmo habitual, en su rotundo y complejo mensaje de revelación y denuncia. Las entradas y salidas de la ficción al documento permiten un juego de elusiones y conexiones que revela también los modos estereotipados de ese cine que había normalizado ciertas actitudes contra la mujer o que nunca había traspasado en sus relatos los umbrales del juego sucio y la complicidad grupal ocultos tras los rituales del flirteo y la seducción. Coolidge los hace explícitos, y con una violencia creciente que corta el aliento (y hasta el propio rodaje, cuando la cineasta decide parar por identificación extrema), en una larga escena del ensayo (nunca veremos su recreación ficcional) en la que el joven violador emprende su imparable escalada de acoso verbal y derribo físico hacia una adolescente que en todo momento le ha ofrecido claras señales de rechazo o le está diciendo que pare.

Más aun, su película, rodada en 16 mm con apenas 50.000$ de presupuesto y de manera independiente, fuera de toda circulación comercial en su momento, mantiene con total vigencia y plena modernidad formal todos y cada uno de los temas que pulsa con clarividente precisión, poniendo el foco en lo sistémico pero también escuchando con atención a cada uno de sus participantes y su gran capacidad analítica y autocrítica más allá de los actos, del trauma y la condena.

De la novela negra al cine negro

Dentro del programa Literatura y Cine, organizado en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, comienza en Cicus el ciclo ‘De la novela negra al cine negro’ en el que se incluyen proyecciones de películas basadas o inspiradas en obras literarias pertenecientes a este género.

Para la sesión del próximo lunes 18 de marzo (19:30 horas), la periodista y escritora Nerea Riesco presentará la película francesa, inédita en la cartelera española, Trois jours et une vie (2019), de Nicolas Boukhrief, basada en la novela del mismo título del popular Pierre Lemaitre, Tres días y una vida. Protagonizada por Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling y Phillippe Torretont, la película nos traslada a un tranquilo pueblo de la región de las Ardenas durante la Navidad de 1999 y narra la vida de un chico llamado Antoine que se verá pronto sacudida por tres trágicos eventos: la muerte de un perro, la desaparición de un niño y una fuerte tormenta.

La crítica la ha descrito como un “novedoso e impresionante policiaco” y también ha destacado la originalidad de su planteamiento al alejarse de las rutinas habituales e interesarse por la narración desde el punto de vista del protagonista para explorar psicológica y moralmente los acontecimientos lejos del thriller más convencional.

20º Festival Andalesgai: último aviso de sesiones

Aún le quedan tres jornadas de proyecciones, eventos y la gala de clausura y entrega de premios a la 20º edición del Festival de cine Queer de Andalucía que se celebra en distintas sedes de la ciudad.

En lo que respecta a los largometrajes, aún están a tiempo que ver la cinta española Corten! junto al corto The deep queer massacre (hoy en La casa de Max), la cubana Llamadas desde Moscú (también hoy en Sala Triángulo), la macedonia House keeping for beginners, la coreana Peafowl y, con presencia de su director y parte del elenco, la exitosa cinta española Te estoy amando locamente (mañana viernes 15 en Avenida), la nigeriana All the colors of the world are between black and white, la norteamericana Mutt y una selección de cortos (todo ello en cines Avenida el sábado 16) y, ya el domingo 17 como película de clausura en el Cine Cervantes, la cinta rusa Queendom.

El estreno de la semana: ‘How to have sex’

Mejor película en ‘Un certain regard’ (Cannes), tres nominaciones al BAFTA o el Premio Discovery a la mejor actriz (Mia McKenna-Bruce) en los premios de la EFA avalan esta cinta de Molly Manning Walker como uno de los debuts destacados del último cine británico, un filme que pone el acento en el consentimiento y la cultura de la violación a través de la historia de iniciación de tres amigas adolescentes que van a pasar sus vacaciones a una isla mediterránea.