La editorial Renacimiento, ausente de Felise en “protesta” con la Asociación Feria del Libro de Sevilla

En el mapa de la Feria del Libro de Sevilla (Felise), el listado de expositores que aguarda a los visitantes, falta este año un nombre largamente vinculado a la historia de la cita: la editorial Renacimiento. Abelardo Linares, responsable del sello, explica que su ausencia es “una forma de protesta” en desacuerdo con la Asociación Feria del Libro de Sevilla, que “cambia las condiciones cuando le da la gana y luego te alegan que lo que reclamas no se puede hacer porque los estatutos lo impiden”.

Linares asegura que “llevaba varios años diciendo que quería más espacio. Cambiaron las normas para que los libreros de Sevilla compartieran los expositores con editoriales de fuera, pero propuestas como la mía no se contemplan. Soy un editor que ha publicado más de 3.000 libros, es un caso único en Andalucía. Lo que quería es que me dieran al menos caseta y media, porque en una sola no caben las novedades que lanzamos en Renacimiento y en Espuela de Plata en los últimos meses, ya no hablamos del fondo del catálogo. Si quisiera, yo podría montar una feria casi tan grande como la que hay en los Jardines de Murillo con las obras que he ido editando a lo largo de cuatro décadas”, presume el veterano.

El también poeta lamenta que los libreros de Sevilla “no solían tener libros míos entre la oferta que traían a la feria, con la excusa de que nosotros ya participábamos en ella. Pero habrá que ver cuántos libros tienen de editoriales importantes, o de moda, que están presentes ahora”.