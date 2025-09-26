Una lectora entre piratas

La ficha *** 'El tesoro de Barracuda'. Animación infantil, España-Bélgica, 2025, 87 min. Dirección: Adrià García. Guion: Amèlia Mora, Álvaro Ortiz. Música: Fernando Velázquez.

No se le podrá achacar a esta cinta de animación española que quiera subirse al carro de lo coyuntural o de la moda en lo que respecta a su relato o a su modelo estético. Más bien al contrario, resulta bastante atípico y arriesgado asumir a estas alturas las viejas historias de piratas y aventuras en el mar como fórmula narrativa y universo para seducir a los chavales en plena era hipertecnológica e hipernarrativa.

Basada en el libro ilustrado de Llanos Campos y Marta Altés editado por SM, el filme de Adrià García (Nocturna) introduce como polizón en un barco pirata a una niña huérfana escapada del internado que ansía reunirse con su familia en Barbados para lanzarse a la aventura inocente en unas formas y diseños de aire expresionista convenientemente suavizados por una generosa paleta de color aunque sin renunciar a una fuerte identidad bidimensional no apta para amantes exclusivos de lo fotorrealista.

De igual forma, su propuesta aventurera y solidaria controla bien los referentes clásicos para ponerlos al servicio de un discreto empoderamiento femenino que pasa, además, por el aprendizaje de la lectura y la pasión por los libros como reclamo para el espíritu más allá del ánimo belicoso de unos piratas entrañables. Es posible que la operación no termine de encontrar a su público natural entre los niños maleducados con la animación estándar de hoy, pero en todo caso El tesoro de Barracuda se antoja una saludable apuesta infantil posiblemente más destinada a conquistar nuevos lectores que espectadores.