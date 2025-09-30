Sólo para los muy 'tromeros'

La ficha ** 'El vengador tóxico'. Gore-comedia, EEUU, 2023, 99 min. Dirección y guion: Macon Blair. Fotografía: Dana Gonzales. Intérpretes: Peter Dinklage, Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay, Taylour Paige.

Hijo predilecto y bastión de la ya mítica productora Troma que aún sigue paseándose y haciendo ruido por la Croissette, el Vengador Tóxico ha cumplido 40 años y regresa a los cines por la puerta grande (todo lo grande que se puede hoy, claro está) después de un largo peregrinaje por los videoclubes y los circuitos y festivales especializados.

Lo hace además con la puesta al día de la autoconciencia irónica de su propia mitología mutante y gore y con la participación cómplice y autoparódica de actores de cierto nombre como Kevin Bacon, Elijah Wood o Peter Dinklage, encargado de poner la percha al verde, deformado y supurante héroe vengador de las afrentas medioambientales de las corporaciones farmacéuticas.

Tal vez para actualizar su mensaje gamberro, este Vengador Tóxico 2.0 viene además con hijo adolescente a cuestas en pleno brote identitario y escoltado por una empoderada mujer afroamericana en su escalada de duelos, desmembramientos, cabezas reventadas y ojos estallados para restituir el orden cívico y limpiar el aire contaminado.

Si bien arranca demasiado tarde su festín de desparrame trash, la película que dirige el también actor Macon Blair asume el espíritu original tal vez con un exceso de corrección formal que traiciona en cierta forma la alegre y orgullosa chapuza en la que se movieron siempre sus predecesoras. Sólo cabe recomendarla pues a los muy amantes de la serie Z con la advertencia de que la cosa luce ya casi mejor que una serie B.