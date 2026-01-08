Una empresa sevillana participa en la puesta en marcha del Gran Museo Egipcio

La empresa sevillana General de Metalistería, Maquetas y Diseños S.L. ha participado en los trabajos de musealización del Gran Museo Egipcio, uno de los proyectos culturales y museísticos más ambiciosos del mundo, recientemente inaugurado en Giza (Egipto).

La compañía ha intervenido en las dos fases del proyecto de musealización, colaborando inicialmente con Acciona Cultural y, en una segunda etapa, con la firma británica Beck Interiors, ambas empresas especializadas en el desarrollo de proyectos museográficos y culturales de gran complejidad.

Durante la primera fase, General de Metalistería, Maquetas y Diseños S.L. desarrolló y ejecutó diversos elementos museográficos singulares. Entre ellos destacan los elementos separadores de espacio tipo free standing walls, de gran altura, concebidos como piezas autoportantes mediante estructuras metálicas revestidas con chapa de aluminio, destinadas a organizar el recorrido expositivo del museo.

Especial relevancia adquiere el gran techo suspendido que cubre la sala principal que alberga el Tesoro de Tutankamón, uno de los espacios más emblemáticos del museo. Se trata de un techo colgante de más de 120 metros de longitud y 5 metros de ancho, resuelto mediante una estructura suspendida de aluminio, de la que cuelga una malla dorada de bronce integrada con iluminación artística, generando una atmósfera escenográfica de gran impacto visual.

Asimismo, la empresa ejecutó las paredes verticales que delimitan el espacio expositivo que acoge el Tesoro y la máscara funeraria de Tutankamón, formadas por estructuras de acero con paños practicables revestidos con espuma de aluminio translúcida de acabado dorado, combinando funcionalidad técnica y expresividad estética.

Como parte de los trabajos museográficos realizados, la empresa desarrolló también una maqueta interactiva del Valle de los Reyes, de 5 x 5 metros, fabricada en solid surface de color negro, concebida como un elemento didáctico y expositivo destinado a facilitar la comprensión del enclave arqueológico por parte del visitante.

Todos los elementos fueron fabricados íntegramente en los talleres de la empresa en Sevilla, desde donde la compañía asumió también la logística internacional, el envío a Egipto y el montaje final en obra con personal propio, garantizando el control completo del proceso y el cumplimiento de los exigentes estándares técnicos y de calidad requeridos por un proyecto de alcance mundial.

El Gran Museo Egipcio, situado junto a la meseta de las pirámides, alberga la mayor colección de arte del Antiguo Egipto jamás reunida y exhibe, por primera vez de forma íntegra, el célebre Tesoro de Tutankamón, uno de los conjuntos arqueológicos más valiosos del mundo.

“Formar parte de un proyecto destinado a custodiar y exhibir un legado histórico tan universal como el Tesoro de Tutankamón ha supuesto un reto técnico y profesional de primer nivel, y un motivo de orgullo para todo nuestro equipo”, señalan desde la dirección de la empresa.