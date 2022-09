Eros Ramazzotti emociona a Sevilla con su ‘Latido Infinito’

Los afortunados espectadores que anoche llenaron por completo la plaza de toros de la Real Maestranza fueron testigos del estreno mundial en primicia de las nuevas canciones del disco que Eros Ramazzotti acaba de lanzar hoy mismo al mercado y a todas las plataformas de escucha, que lleva por título Battito Infinito –Latido infinito–, compuesto por una docena de canciones que van desde la melodía emocionante que nos invita a ser libres, de la canción que le da título a toda la obra, hasta Ogni volta che respiro, que la cierra, siendo esta una canción muy importante porque es la primera pieza de pop a la que le puso música Ennio Morricone, sobre unos textos de Mariella Nava, la cantante y compositora italiana que nos dio a conocer Gianni Morandi hace casi cuatro décadas.

Entre ellas, Ramazzotti fue desgranando las cuentas de un rosario con canciones de ritmos latinos bailables como Madonna de Guadalupe; invitaciones a bailar, ahora que de nuevo podemos, hasta que las fuerzas nos lo permitan, como Ritornare a ballare; ritmos actualizados de dream pop, como Eccezionali y muestras de amor por su hijo Gabrio, como las de Magia. Sin que faltasen las dos que ya conocíamos: Ama, un himno a la libertad de amar a quién y cómo se quiera y Soy, cantada en el disco a dúo con Alejandro Sanz –que también le acompañó en la Maestranza desde una enorme pantalla que ocupaba el fondo del escenario– e ilustrada con un vídeo que refleja el presente de dos hombres maduros y llenos de éxito y el pasado de dos niños que van tras un balón, como metáfora de los sueños que todos perseguimos en nuestra infancia. "Es la imagen de mí mismo; yo era así en la niñez", confesaba Ramazzotti a este periódico en la presentación del disco y la gira, que tuvo lugar el miércoles en el hotel Alfonso XIII; "aunque no esperaba por entonces encontrarme ahora en esta situación".

Este concierto, que ha abierto la segunda semana del ciclo Noches de la Maestranza, ha sido además el inicio de la exclusiva gira que le llevará por cinco de los más prestigiosos escenarios del mundo, en Agrigento, Verona, Atenas y Cesarea, además de nuestra ciudad, en una serie de diez conciertos antes de comenzar la verdadera gira mundial, que volverá a traerle a España en abril, tras iniciarse el mes próximo en Los Ángeles.

Llama la atención que esta gira Five Arenas For Ten Shows Tour se iniciara en la plaza de toros de Sevilla, cuando todos los demás escenarios eran históricos lugares romanos, entre ellos dos anfiteatros, máxime cuando a poca distancia de aquí se encuentra el anfiteatro de Mérida que está en plena programación de conciertos internacionales, y por el que pasarán en los próximos días Deep Purple o su paisano Ludovico Einaudi. "No he sido yo quien lo ha escogido", respondía; "pero la idea de venir a Sevilla me ha gustado mucho; creo que he venido a esta ciudad por primera vez, así que esto significa recordar un poco las primeras veces que vine a España". "De hecho decidimos venir porque Sevilla es una ciudad bellísima", había afirmado anteriormente a otra pregunta. "Es cierto que La Maestranza, lamentablemente, es un sitio para la tauromaquia, en el que se matan animales, algo con lo que no estoy de acuerdo; pero es la realidad. Es una mezcla difícil de definir, porque yo amo mucho a los animales y no me gusta que se les maltrate. Pero es un lugar maravilloso para hacer música y hacerla ahí le da otro sentido".

Una vez concluidos los diez conciertos de estas cinco ciudades, para presentar el disco, comenzará la gira por Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. Esos conciertos serán diferentes a lo que se vio anoche en Sevilla. "En estos diez conciertos habrá muchas canciones del nuevo disco; sin embargo, cuando tengamos los conciertos normales, por así decirlo, voy a añadir más temas de siempre; el espectáculo va a ser el mismo, pero mientras más siga con las fechas más podré arreglar la imagen, algunos detalles. Al final serán unas treinta e iré decidiendo en cada sitio las que cantar".

Durante la presentación en el hotel quiso mantener en secreto los detalles del concierto de anoche, aunque adelantó que las canciones las interpretaría en una mezcla de idiomas; "las nuevas canciones serán en italiano, pero entre las del pasado emplearé a veces el castellano". Ante mi insistencia posterior sobre los músicos que le acompañarían en el escenario, logré que me dijese que iban a ser esenciales, como así resultó al escucharlos y sentir su fuerte impacto. "Yo creo que la música es lo fundamental, lo que permanece; así que trabajo mucho en el sonido, en los músicos. Las canciones tienen que ser incluso mejores que en el disco, mi interpretación también; lo demás es importante pero no es fundamental para mí, aunque sea un buen trabajo".

También quise saber si se había preparado física y mentalmente para una gira tan larga, sobre todo porque iba a implicar muchísimo movimiento de hoteles, ciudades, aviones, tras el periodo de tres años en el que más tiempo hemos estado faltos de movimiento de toda nuestra historia, y quizás había perdido el hábito. "Hemos pasado un momento muy peculiar, sí, y durante estos tres años la edad ha seguido avanzando", reconocía, aunque añadía que lo sobrellevaría bien. "La preparación que he hecho ha sido sobre todo en lo que atañe a la voz, que tiene que ser perfecta; en este momento no está al cien por cien, pero con el tiempo, con las fechas, mi voz va a mejorar. No he realizado ninguna preparación física, hay que seguir una vida buena, justa, en la que hay que estar bien sin exagerar en nada. Una gira tan pesada se puede gestionar bien, lo importante es descansar y mantener una vida favorable, durante la que hay que dormir lo más posible".

Durante sus intervenciones en la rueda de prensa Ramazzotti también valoró el estado actual de la música. "Ha cambiado mucho; han cambiado las gentes, las preferencias, pero todo se ha nivelado y se ha vuelto demasiado parecido, por lo que hay música que no va a durar mucho. No estoy en contra de esta nueva música, pero la verdad es que hay que tener más compromiso, más trabajo, para dejar a los músicos tocar más; los discos de hoy en día tienen mucha electrónica y prefiero que sean los músicos los que puedan seguir tocando". Especial hincapié hizo en las letras de las canciones. "La letra es muy importante, sobre todo para los jóvenes; porque si no está a la altura y tiene un significado muy duro, muy fuerte, no está en línea con el mensaje. Y la música es muy importante, porque puede estimular a los jóvenes". En esa misma línea aludió a sus propias canciones. "He querido hacer algo positivo, bueno, para que la gente estuviese más alegre en estos momentos difíciles, ya que pienso que una canción puede cambiar la vida de la gente; no del todo, quizás, pero puede generar algo positivo y cada uno puede definirlo como quiera. Lo importante es que la canción se mantenga en el tiempo y siga escuchándose, como ha ocurrido con otras muchas de mi vida".

Habló también del flamenco: "Me gusta mucho en pequeñas dosis; es muy bonito, pero no es fácil de entender ni de hacer, me encanta la guitarra. El baile es muy duro, comparado por ejemplo con la suavidad del tango". También valoró positivamente que Laura Pausini se negase a entonar en televisión Bella Ciao por ser una canción de resistencia, que podría dar lugar a la polémica y le restó importancia a que los cantantes se significasen políticamente. "Siempre miro a los artistas de forma musical. Franco Battiato era un artista muy grande, con gran compromiso político. No me importa si era de derechas, de izquierdas, sus letras tenían un nivel altísimo. De Lucio Battisti decían que era de derechas, pero a mí lo que me importaba es que me llenaba de emoción".

Quise incidir, finalmente, en su colaboración con Alejandro Sanz, recordando que en su primera época Ramazzotti colaboraba con artistas como Patsy Kensit, Tina Turner, Joe Cocker, Cher y después pasó a hacerlo con otros que, sin desmerecer su arte, pero son de otro estilo: Ricky Martin, Luis Fonsi o el propio Sanz. Me interesaba saber si ese cambio fue fruto de su gusto personal o una imposición de sus discográficas debido a ese cambio de la música con los tiempos al que antes aludió. "Las colaboraciones se hacen porque tienes feeling con esos artistas", fue su respuesta. "Tal vez ya no hay una Cher, una Tina Turner, o artistas así de grandes, pero la verdad es que hay otros con mucha calidad. Alejandro Sanz es un músico muy bueno, un autor muy bueno y por eso he colaborado con él". En esa canción que interpretan entre los dos, hablan de cómo a veces se necesita muy poco para recuperarse de los momentos difíciles. Eros Ramazzotti tiene esa meta y la edición de Latido infinito, su decimoquinto disco, cuatro años después del anterior y la colosal gira con la que se lo hará llegar a todo el mundo, marcan el camino para hacerlo. Los primeros pasos los dio anoche en Sevilla.