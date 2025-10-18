Estudios Retiro “trenza” sus vínculos con artistas emergentes del territorio nacional

La ficha Exposición colectiva. Estudios Retiro (Calle Ángel Falquina 18, Sevilla). Jueves, viernes y sábados de 17:00h a 20:30h. Hasta el 24 de octubre.

Son varios los estudios donde los artistas de la ciudad se reúnen para tener un espacio común en el que desarrollar sus obras y proyectos artísticos. Algunos ejemplos son el estudio Calle Goles, Ahê taller, Estudio Durero, La bañera, Otra cosa, Lucernario o Estudios Retiro. En ocasiones, estos estudios no sólo son concebidos como espacios de creación, sino que sirven de punto de encuentro entre artistas o como salas expositivas. Es el caso de la exposición colectiva Trenzología en Estudios Retiro.

Estudios Retiro reúne diferentes estudios ubicados en el barrio Miraflores donde trabajan los artistas Andrés Aparicio, Juanma B. Grima, Johanna Failer, Raquel Jiménez Molina, Marta Martínez Cutilla, Elena Núñez, Alexis Sánchez, Antonio Sobrino, Israel Tirado y Amara Toledo. Tras la convocatoria lanzada el pasado 1 de septiembre y la posterior selección de artistas, Estudios Retiro acoge la muestra colectiva Trenzología. Con esta exposición no sólo se pretende mostrar los trabajos de los artistas seleccionados, sino establecer vínculos entre artistas emergentes de todo el territorio nacional.

La exposición se concibe como un tejido colectivo que cobra fuerza en su diversidad, activando un marco común que incentive el diálogo.

La exposición no se conforma en torno a una temática o disciplina determinadas, ya que lo que se pretende es entablar una serie de diálogos a través de la exploración de las diferentes manifestaciones dentro del panorama emergente actual. Así, Trenzología recoge y revela la heterogeneidad que conforma dicho panorama, la diversidad técnica, formal y discursiva dentro de la creación artística contemporánea.

Vista general de la exposición colectiva 'Trenzología' en Estudios Retiro. / Cortesía de Estudios Retiro

“El título alude a la trenza como metáfora: entrelazar cabos para generar mayor fortaleza. De igual modo, Trenzología propone un espacio de encuentro en el que distintos lenguajes artísticos, trayectorias y generaciones se cruzan y se potencian mutuamente. La exposición se concibe como un tejido colectivo que cobra fuerza en su diversidad, activando un marco común que incentive el diálogo y ponga en valor la creación contemporánea emergente”.

Los artistas seleccionados son Alma Val, Ángela Delgado, Carlos Ruiz de Valbuena, Diego Ruiz Acosta, Eloy Pueyo, Isaac Fernández, Javier Ozcoidi, Lola Goyanes, Lucas Selezio de Souza, Mariu Ortiz Mérida, Miquel Ponce/Álex Gambín y Rosa Medina. Artistas emergentes que trabajan desde diferentes puntos de España (como Valencia, País Vasco o Andalucía), convirtiendo así esta exposición en una suerte de cartografía de la creación actual en el territorio nacional. Así, Trenzología plantea un marco común en el que se propician sinergias entre las diferentes formas en las que se da el arte actual y sus artistas, vinculando los diferentes y diversos discursos, disciplinas y contextos inherentes al arte contemporáneo emergente.