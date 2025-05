El experimento que desafía a los expertos de (y sobre) Sevilla

Antes de empezar esta entrevista, los humoristas Malacara y Shurmano están preparando los tarjetones clásicos que utilizan los presentadores de los concursos de televisión. Quieren incluir un nuevo vídeo, cambiar una fotografía que puede dar pistas a los concursantes e introducir una última pregunta por si hubiera un empate técnico en el experimento que han confeccionado. Nos referimos al espectáculo Sevillanos por... Sevilla. Un trivial que tendrá algún que otro premio pero, sobre todo, mucho humor. El leitmotiv será la ciudad por la que ambos siente una pasión contagiosa. Pondrán en jaque a los expertos –especialmente a los que, con aires de suficiencia, dicen serlo– sobre Sevilla con una docena de cuestiones que viajarán del Betis a la Semana Santa pasando por la Expo. Todos son bienvenidos en el Cartuja Center CITE, a las 19:00 horas. Todos, excepto los niños “repelentes”. Esos, mejor que se queden en casa.

¿Cuál es el germen de este espectáculo? Es cierto que los concursos con formatos de trivial tienen una larga tradición en algunas salas pequeñas, pero nunca se ha llevado, indica Pablo Díaz –Shurmano–, a un recinto más amplio con un formato “más digitalizado” y “pensado para que 300 o 400 personas puedan jugar en simultáneo”. “Digamos que es de los primeros en el mundo”, bromea Lucas –Malacara–.

Ambos llevan una larga trayectoria en el mundo del humor. Shurmano más centrado en el rol de monologuista y Malacara en el mundo de las redes sociales. Los planetas –no el grupo–, la suerte y el azar han provocado que sus caminos se unan en un momento profesional similar. “Hemos hecho match y estamos bien alineados en lo que queremos”, apunta Malacara.

Homenaje a la Sevilla heterodoxa

Entrando en faena, la propuesta –el experimento– que asumen hoy no es otro que un trivial. El que se ha encargado de dar vueltas al formato ha sido Shurmano y Malacara ha adoptado el rol del experto que ha preparado las preguntas. Cuestiones que, en realidad, “son excusas para hablar de un tema, de un dato, de un personaje o de un lugar”. Según Shurmano, los que participen en Sevillanos por... Sevilla llegarán “sabiendo cierta cantidad de cosas sobre Sevilla y saldrán sabiendo cierta cantidad más uno, más dos, más tres o más cinco datos para chulear después delante de los amigos”.

Como decíamos, se trata de una oportunidad para rendir homenaje a esa Sevilla “heterodoxa y poliédrica”. No a la que sale –de forma manida y repetitiva– en televisión cuando la Semana Santa y la Feria asoman, sino “la que nos gusta a nosotros y que es un poco más loca”. Pero también valdrá, apunta Shurmano, como “una cura de humildad” a la hora de pensar que “lo mismo tampoco sabemos tanto como creíamos de nuestra amada y venerada ciudad”. Lejos de que esto pueda hacer mella en el corazón de los asistentes, Malacara considera que el espectáculo servirá para “salir con 15 motivos más para estar orgullosos de nuestra ciudad o para presumir de los variopintos que somos frente al mundo”.

Ambos están enamorados de la capital. Se nota en cada palabra que usan para describir su idiosincrasia. Un lugar por el que ambos caminan con los ojos bien abiertos para no perder detalle de cuanto acontece, pero también para recordar anécdotas vividas en cualquier rincón. Una Sevilla que camina en un respetuoso equilibrio. “Siempre me ha resultado muy curioso que es una ciudad en la que conviven personajes pertenecientes al más rancio abolengo y figuras de las vanguardias más potentes de Europa. Son mundos que se respetan, pero no se tocan”, argumenta Malacara. Un motivo de peso para que cualquiera se acerque al show.

¿Cómo será?

El formato será un concurso compuesto por una docena de preguntas –como ya hemos dicho–, pero no habrá cuatro respuestas a elegir una. Hay que dar un giro de guión a lo clásico. También jugarán un papel importante los vídeos, las imágenes e incluso los mapas interactivos. Todo vale. Los participantes –no es obligatorio, pero ya que nos ponemos– contestarán con su móviles. Importante llevar el teléfono a tope de batería. Solo dos duelistas llegarán a la final y se retarán con tres preguntas. Nadie dijo que sería fácil este combate por alzarse con el título al que más sabe de la ciudad. Adelante, valientes.