Philip Roth y el cine: un largo desencuentro

La ficha ** 'Fantasías de un escritor'. Drama, Francia, 2021, 105 min. Dirección: Arnaud Desplechin. Guion: Arnaud Desplechin, Julie Peyr. Novela: Philip Roth. Música: Grégoire Hetzel. Fotografía: Yorick Le Saux. Intérpretes: Denis Podalydès, Léa Seydoux, Emmanuelle Devos, Miglen Mirtchev.

Nunca ha tenido suerte con el cine Philip Roth, uno de los grandes escritores judeo americanos perteneciente a esa espléndida lista formada, entre otros, por Isaac Bashevis Singer (que siempre escribió en yiddish), Saul Bellow (el más grande de todos junto a Singer como el propio Roth reconocía, considerándolo su maestro y "el faro de la literatura americana junto a Faulkner"), Bernard Malamud, Norman Mailer o el prematuramente fallecido Edward Lewis Wallant.

Esta mala suerte con las adaptaciones –de la que el escritor se quejaba amargamente– se cumple desde la primera y modesta adaptación de un texto suyo –Battle of Blood Island (Joel Rapp, 1960) basada en el relato Expect the Vandals, que tiene el mérito de anticiparse a la fama y prestigio que le procuró a Roth en 1969 El lamento de Portnoy– hasta la no lograda película que hoy nos ocupa, pasando por Complicidad sexual (Peerce, 1969, adaptación del relato breve Goodbye Columbus), El lamento de Portnoy (1970, desafortunada incursión en la dirección del gran guionista Ernest Lehman), La mancha humana (2003, Benton), Elegy (2008, Coixet), La sombra del actor (Levinson, 2014, basada en La humillación), Indignación (2016, Schamus) o Pastoral Americana (2016, McGregor), más la reciente miniserie HBO La conjura contra América (2020).

Fantasías de un escritor (título español más bien poco elegante que sustituye al original, que respeta el de la novela de Roth: Tromperies o Engaños) sigue este camino de adaptaciones más o menos fallidas de Philip Roth, pero nunca logradas. Por qué esta novela, no considerada de las mejores del escritor aunque muy interesante por su estructura conversacional y su no muy disimulado carácter en gran parte autobiográfico –da su nombre al protagonista– en lo que a las frenéticas y no siempre felices relaciones con sus esposas y amantes se refiere (Saliendo de la casa de muñecas tituló una de sus esposas, la actriz Claire Bloom, su autobiografía) hace años que ronda en la mente del a veces interesante pero aún más veces irregular director Arnaud Desplechin (figurando Esther Kahn, Reyes y reina, Tres recuerdos de mi juventud y el documental autobiográfico La amada entre las interesantes).

Todo se basa en la relación, muy física y muy verbal, entre un maduro escritor americano (Denis Podalydès) que vive en Londres y una bella mal casada mucho más joven que él (Léa Seydoux). El tema fundamental es el engaño… A los otros, entre ellos, a sí mismos, a la realidad… Aparecen otras mujeres –esposa, amantes y hasta un juicio surreal o soñado no muy logrado en el que estas ajustan cuentas con el libertino– en diferentes episodios que giran en torno a la relación entre el escritor y su joven amante inglesa enfocada de forma deliberadamente teatral. Interesante a ratos, pocos, pero no lograda aproximación francesa, demasiado francesa, al universo misógino, sucio, atormentado, egocéntrico, obsesionado por el sexo y el Nobel (sobre todo tras alcanzarlo Singer y Bellow) de Roth.