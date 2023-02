"Todos derrapamos, porque lo que es imperfecto sigue latiendo con deseo"

Para el escritor Fernando Navarro (Madrid, 1981), la música es mucho más que el elemento principal de su profesión (periodista musical), convirtiéndose en una forma de entender la vida y algo más: ruta, sanación, terapia, compañía o liberación. Algo que comparte con el protagonista de su novela, Todo lo que importa sucede en las canciones (Los Aciertos / Pepitas).

El periodista detalla que "fueron las canciones las que me empujaron a escribir el libro, unido a que pasé por una época de soledad, y pude comprobar la enorme compañía que era la música, que llegó a ser algo medicinal para mí, como el que se toma una pastilla o una tila para ir a dormir, así utilizaba a Bob Dylan, Tom Waits o Patty Smith", confiesa Navarro. Y no sólo sanación o compañía, también guía, reconoce el periodista: "Me sirvió la música para reivindicarme, para demostrarme que después de tocar fondo se puede salir".

El libro surgió, según su autor, "por la necesidad de ser leal a esto, a través de un relato que tiene cosas de mí, pero también no, eso es algo irrelevante". No duda en señalar el periodista madrileño que "quería que fuera una bella mentira al servicio de la verdad, como dice Bruce Springteen, y a través de la música hablar del amor, del duelo, de la paternidad, de las derrotas o de la madurez".

Navarro señala que en un primer momento se planteó que el protagonista de Todo lo que importa sucede en las canciones "fuera un músico, pero entendí que podría ser muy cliché, y yo quería hacer ver que no tienes que amar la música sólo si eres músico, y también quería que fuera un perdedor, y no creo que haya un mayor perdedor que un periodista musical, que no deja de ser un músico frustrado…", comenta entre risas. Explica Navarro que a lo largo de sus años de profesión ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos músicos, de Patty Smith a Kiko Veneno, "pero cuando he llegado al periódico ha habido algo que no he podido transmitir y que siempre me he llevado para mí, que es la emoción que contienen las canciones".

Por tal motivo, el escritor madrileño reconoce que "en este libro hay mucho de los sentimientos que se esconden" esas composiciones. En la novela de Navarro también hay un homenaje a la "ceremonia" de la música, a "esa capacidad de tener ritos, y que ahora se está perdiendo, atrapados en un mundo más veloz y más rápido. Yo necesito prepararme todos los días un café después de comer, porque estabiliza mis biorritmos, pues lo mismo me sucede cuando voy a comprar un disco, donde el trayecto, la antesala, ya me parecen más gratificantes que el acto en sí".

La salud mental es uno de los asuntos fundamentales de Todo lo que importa sucede en las canciones, desde una visión muy cotidiana, natural, abordada incluso desde el humor. En este sentido, Navarro confiesa que "desde el principio tuve claro que el protagonista de la novela tenía que estar visitando a un psicólogo, al igual que el título, que me tatuaría, ya que la música es un acontecimiento al servicio de la vida. Las canciones no te enseñan a cambiar pañales, o a mantener una relación de pareja, y el papel de la psicóloga ofrece ese equilibrio entre lo ficticio y lo real, entre lo mágico y lo lógico y en ese equilibrio, todos derrapamos, porque todo lo que es imperfecto sigue latiendo con deseo, y eso es clave para entendernos, porque no tenemos que cubrir moldes de perfección en la vida", añade el periodista musical.

No duda en afirmar Fernando Navarro que "las canciones son las que han construido la historia de mi novela, porque además de los asuntos que trato, quería que el lector siguiera descubriendo historias de las estrellas de la música que considero importantes, pero desde un enfoque diferente, humanizándolas para aprender de ellas, porque la mayoría lo han pasado muy mal, han tenido existencias terribles, y gracias a la música han convertido el dolor en algo hermoso".

En cuanto a la selección musical, apunta el escritor que "no tenía claro las canciones y autores que iban a entrar en la novela, y de hecho he sufrido muchos dejando algunos fuera, pero también tenía claro que no podía escribir En busca del tiempo perdido a través del rock, y obviamente he dejado muchas canciones fuera, como alguna de Wilco, que me dolió mucho, y también de (Van) Morrison, aunque se lo merece por volverse negacionista… (risas)".

En su novela, Navarro aborda los nuevos conceptos de familia, "que ya no son los mismos que con los que hemos crecido, porque una familia pueden ser tus amigos, tu pareja, o los hijos de tu pareja, porque ahora la familia procede de la elección y no de la imposición, algo que supone una responsabilidad, que es otro asunto que quería abordar en la novela. El protagonista busca con su separación un nuevo concepto de familia, y en ese sentido coincide con el espíritu del rock, que siempre es liberador". En este punto, la figura de la madre es esencial en Todo lo que importa sucede en las canciones, como reconoce su propio autor: "Yo quería ser leal a la música y al recuerdo de mi madre, que es lo que más hay de mí en el libro, ya que ella fue madre soltera en el año 81, y yo formo parte de ese concepto nuevo de familia, en una España muy distinta a la actual, con nuevas afectividades". En referencia a su madre, Navarro añade que "no entendía el mundo que yo perseguía, pero lo respetaba y me empujaba a desarrollar mis pasiones. El protagonista de la novela dice que las canciones son su patria, y yo quería hablar de la matria, ya que he sido educado por una mujer, y quería homenajearlas, ya que las madres han sido las salvadoras emocionales en multitud de ocasiones". Canciones, rock, ciclos vitales, recuerdos, familia o paternidad en Todo lo que importa sucede en las canciones, la nueva novela de Fernando Navarro.