El Festival de Málaga concede el Premio Ricardo Franco a Manuela Ocón

La directora de producción Manuela Ocón recibirá en el 29 Festival de Málaga el Premio Ricardo Franco, con el que el certamen, en colaboración con la Academia de Cine, reconoce cada año a profesionales de esta industria por su trabajo detrás de las cámaras.

Ocón es una de las figuras más sólidas y reconocidas de la dirección de producción en el audiovisual español contemporáneo, destacó este viernes en un comunicado el Festival de Málaga, que se celebrará del 6 al 15 de marzo.

Con una trayectoria de casi tres décadas, ha participado en más de una veintena de largometrajes y series de ficción, recorriendo desde 1996 todas las categorías del departamento de producción y consolidándose como una profesional clave en proyectos de gran complejidad artística y logística.

Ocón, onubense de nacimiento pero afincada en Sevilla, conoció el mundo del cine gracias a su participación en el rodaje de Más allá del jardín, de Pedro Olea. “Me fascinó el trabajo en equipo, eso de que todo el mundo se uniera para contar una historia, el ritmo trepidante con el que se hace todo, esa adrenalina que te atrapa…” , recordaba en una entrevista con este periódico en 2023.

Tras sus primeros trabajos a las órdenes de cineastas como Carlos Saura o Fernando Fernán Gómez, su carrera se vinculó de manera decisiva a directores como Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Ana Rosa Diego o Paco Baños, con quienes contribuyó a renovar el panorama del cine andaluz y español desde una mirada autoral y contemporánea.

Su colaboración con Alberto Rodríguez y la productora Atípica Films ha sido determinante, y participó en títulos de referencia como 7 vírgenes (2004), After (2008), Grupo 7 (2012), La isla mínima (2014), El hombre de las mil caras (2016) y la serie La peste (2017–2019).

Este encargo fue, reconocía a Diario de Sevilla, “la producción más compleja que he abordado. Por un lado, porque cuando tienes un presupuesto abultado tienes también una gran incertidumbre. ¿Cómo vamos a gastar ese dinero? ¿Qué riesgo conllevan las decisiones que tomas? Aunque todos los proyectos, por pequeños que sean, requieren un esfuerzo considerable”.

En 2022, Ocón asumió la dirección de producción de Modelo 77, trabajo que le valió el Premio Goya y el Premio Carmen, de la Academia del Cine Andaluz. Esta doctora por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla ha recibido además el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y el Premio Asecan Josefina Molina.