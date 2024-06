El rollo más festivalero de Icónica Santalucía Sevilla Fest

La cuarta edición de Icónica Santalucia Sevilla Fest celebró ayer la primera cita con varios artistas en una sola jornada. Bajo el nombre de El rollo by Scalpers aglutinó a la mexicana Danna Paola, los madrileños Taburete, el sevillano Álvaro de Luna y, como colofón, la Fiesta Bresh desde Argentina. Uno de los principales atractivos fue la puesta en marcha de una especie de feria con palomitas, helados y algodón de azúcar como premios. Varias maquilladoras ofrecían purpurina y brillo por el recinto. Todos listos para el show. También fue llamativa la presencia de tiktokers e influencers desde primera hora de la tarde. Esta cronista no conocía a la mitad de estos (nuevos) famosos que causaron un revuelo momentáneo a su llegada y necesitó la ayuda de unas adolescentes, puestas en la materia, para identificar a cada uno.

Deslució un poco que la estrella internacional Danna Paola fuera la primera en subir a las tablas. Con una puesta en escena de vértigo con varios niveles que simularon una montaña, la artista apareció en escena coronando la cima. Habría sido sorprendente verla de noche con el despliegue de 10 bailarines, columnas de humo y juegos de luces. A pesar de que la Plaza no estuviera del todo llena todavía, la mexicana lo dio todo. El público -algunos con banderas verdes, rojas y blancas- hizo lo propio en esta relación de reciprocidad que no muchos consiguen.

No es la primera vez que pisa Sevilla. Ejerció como presentadora en la gala de los Grammy Latinos que la ciudad acogió el pasado noviembre. Pero sí fue su primer concierto en la capital hispalense. Y comenzó con su canción más famosa Mala fama y un torrente de voz que impresionó a los presentes. "Es la primera vez que canto aquí" agradeció la artista para poner en valor que este mes se "celebra el amor libre" en el sentido más amplio de su "expresión". Invitando a formar parte de la reivindicación, la mexicana cantó Tq y ya que defiende un contundente mensaje: "Dame la mano por la banqueta, / Y el que nos vea no ponga etiquetas, / Que en la calle se nos respeta, / Amor es amor y que nadie se meta".

Arropada por sus bailarines, la artista no dudó en preguntar directamente a uno de los asistentes de la primera fila por su último desamor. Y en un acto de pura camaradería, la de México bajó del escenario para compartir un chupito de tequila curapenas con el fan, bebiendo ambos a morro de la botella. "Que rico calor. Muchas gracias por estar aquí. Mi nuevo disco acaba de salir y estoy muy contenta por promocionarlo en este país", en referencia a su último trabajo Childstar que salió el pasado abril. "Aquí en España me enamoré de una chica y esta canción se la dedico a todo el que tiene un amor platónico y no se lo dice. Hay que decirlo, porque tenemos que vivir el hoy", continuó la artista Platonik.

El siguiente gran mensaje de amor libre y sin fisuras -hacia los demás y hacia uno mismo- vino con Amor ordinario: "No merecemos amores amores a medias. Para poder recibir amor primero tienes que amarte a ti mismo. Nunca ames a nadie que te haga sentir ordinario". El gran colofón, en el que la intérprete subió y bajo de su montaña y su cuerpo de baile se dejó la piel, llegón con XT4S1S. Dando por concluida la primera actuación de la jornada y, sin duda, una de las mejores.

De Sevilla a casa de Dron

Una vez que Catalina se puso sobre la Plaza de España, llegó el turno de Taburete. Los madrileños abrieron su actuación con 5 sentidos, uno de sus temas más representativos. El estribillo que confiesa querer "estar borracho, / Viviendo mi vida, pero a tu lado, / Bebiendo tequila de cualquier vaso / Rompiendo la fila si tú te vas" que cantan en su versión original con Dvicio fue uno de los más coreados.

Con nueve años de andadura y cinco álbumes publicados, Willy Bárcenas y Antón Carreño defendieron todo su arsenal. Desde Belerofón a Amos del piano bar pasando por Me quedo conmigo, Mexico D.F. y Caminito a motel. Recordaron su primer concierto en Sevilla, concretamente en la sala Malandar antes de entonar Penúltimo beso. Pero sin duda la canción coreada fue Sirenas. Un tema que es más un himno imperdonable del grupo.