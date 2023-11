Otra de muñecos asesinos

La ficha

** Five nights at Freddy's. Terror, EE UU, 2023, 110 min. Dirección: Emma Tammi. Guion: Scott Cawthon, Seth Cuddeback, Emma Tammi. Videojuego: Scott Cawthon. Música: The Newton Brothers. Fotografía: Lyn Moncrief. Intérpreres: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Piper Rubio.