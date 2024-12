'Forever Van Gogh' en Sevilla: La historia jamás contada del amor fraternal más puro

La noche estrellada, Los girasoles, Terraza de café por la noche, Lirios y varios autorretratos son algunas de las obras más famosas de Vincent Van Gogh. Reconocidas por todos con un simple vistazo. Del artista sabemos que atravesó diferentes etapas pictóricas, que de los más de 800 cuadros que realizó solo consiguió vender uno mientras estaba vivo y que se cortó una oreja después de cruzar palabras mayores con Gauguin. Más allá de estos datos –algunos casi anecdóticos– y de alguna que otra leyenda negra, el maestro es un completo misterio. Y si el pintor es un desconocido para la mayoría, más lo es su hermano menor Theo, quien apoyó –en términos económicos y morales– su arte hasta el final. La obra Forever Van Gogh, que estará este fin de semana en el Cartuja Center CITE, muestra una relación fraternal sin ambivalencias ni dobleces.

El granadino Cisco Lara y el madrileño Felipe Ansola interpretan a los dos protagonistas. Los sueños de Van Gogh, pero también sus anhelos, sus pasiones y miedos toman forma en esta obra que envuelve al espectador –gracias a una tecnología puntera– desde que cruza el patio de butacas. “Conocemos las obras, lo de la oreja... pero no sabemos por qué llegó hasta ese punto que es lo que tratamos de retratar en esta obra”, reflexiona Ansola. A lo que Lara añade que el gran reto es “humanizar al personaje” para que el público pueda “empatizar con él”. “Descubrir a ambas personas teniendo en cuenta la poca información que hay”, valora el actor madrileño. Y es que la base documental del espectáculo son las más de 700 cartas que se intercambiaron. A través de esta correspondencia el elenco se sube a las tablas para poner en pie la última década del artista. “Nos hemos empapado de toda la información que existe sobre él” apunta Lara y destaca que, para preparar el personaje, “Felipe y yo fuimos a Holanda una semana, estuvimos en su ciudad natal y pisamos algunos de los paisajes que se mencionan en el texto”.

El granadino considera que el maestro neerlandés fue un genio “muy complejo” y con “muchas aristas”. Para abordar el “proyecto más difícil” de su trayectoria no ha dudado en tomar referencias tan variadas como biografías sobre el pintor o películas alrededor de su figura. Quizás la más importante sea la cinta de animación Loving Vincent, de los directores DK Welchman y Hugh Welchman. En el caso de Ansola, se ha centrado en trabajar “la relación que había entre ellos y lo importante que fue Theo para Vincent”. Un vínculo que, a juicio de ambos, conforma “el esqueleto de la dramaturgia”.

Uno de los grandes desafíos de Forever Van Gogh es que sube al escenario diferentes disciplinas. La danza, el arte, la música en directo –compuesta por Ara Malikian e interpretada por Simón García en cada función– y el teatro se fusionan en una producción que funciona como un biopic.

“En mi caso no bailo tanto como mis compañeros, pero es un reto muy grande estar pendiente del texto, porque mi personaje se encarga de narrar la historia y no es solo una cuestión verbal, también es física y sensorial”, matiza el intérprete que se mete en la piel de Theo. Por su parte, Lara considera que su gran reto es afrontar –al mismo tiempo– canciones y textos. Una armonía que no puede parar ni un segundo. La música acompaña a los artistas y viceversa.

Una obra que no puede encasillarse dentro de ningún género. No es un musical al uso ni tampoco una obra de teatro. Es una mezcla de ingredientes que convergen en un espectáculo “diferente y único”.