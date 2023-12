Cónclave malagueño

Más de treinta años lleva el acreditado Francis Posé (1959) celebrando en su local de ensayo sesiones dedicadas a intercambiar experiencias y disfrutar con el jazz. Jugando con su apellido, los asistentes las bautizaron como Poséssion y en la última de ellas veinticinco músicos de o establecidos en Málaga y alrededores acudieron a la llamada del contrabajista para compartir velada el 30 de diciembre de 2022 en la sala The Hall.

De aquel directo surgió la idea de invertir la recaudación en la grabación de un álbum que dejara huella del encuentro. Y así, el 26 de febrero de 2023, quince músicos se encerraron en el estudio Puerto Records para dar rienda suelta a una pasión compartida y registrar Poséssion. Málaga Reunión. Standards volumen uno (96KMusic, 2023) en lo que supone la alianza de algunos de los pilares más valiosos del jazz malagueño y alrededores. Con el solvente contrabajo de Posé como hilo conductor, nueve temas, casi todos estándares, son leídos aquí desde un prisma que combina con esmero la raíz anglosajona de muchos de ellos con un tratamiento que desfila por swing o bolero, siempre con un innegociable sesgo latino.

Así, mientras la bossa Doralice y Taking chance of love se benefician de la voz de Lara Bello, el Jitterbug Waltz de Fats Waller ofrece oportunidad de disfrutar con brillante despliegue de saxo de Enrique Oliver y piano de Daniel Amat. El juego del propio Posé con el arco en la deliciosa You are too beautiful diversifica los registros a la vez que el rasgo latino vuelve a dominar en Whatever Lola wants, liderado por la voz de Masha Ocean. Tratamiento clásico para Tea for two y ágil unísono de los saxos tenor y alto de Dani Torres y Stefano Tomaselli en Invitation. El siempre señorial Songs for my father de Horace Silver y un Recado Bossa que introduce como salsa en este jugoso combinado al Fender Rhodes cierran esta evidencia del agraciado presente del jazz malagueño con una nómina redondeada por Juanpe Berrocal, Pablo Guzmán, Daniel Andrades, Isaac Pascual, Jon Urrutia, Rajiv Jayaweera, Ramón López y Adrian Jiménez. El próximo día 3 de enero se ha convocado una segunda Poséssion, de nuevo en la sala The Hall, que seguro no le irá a la zaga.