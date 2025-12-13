El pueblo de los valientes

La ficha ** 'Frontera'. Drama-bélico, España-Bélgica, 2025, 95 min. Dirección: Judith Colell. Guion: Miguel Ibáñez Monroy, Gerard Giménez. Fotografía: Andreu Adam. Música: Liesa Van der Aa. Intérpretes: Miki Esparbé, Asier Etxeandía, María Rodríguez Soto, Jordi Sánchez, Bruna Cusí, Kevin Janssens.

He aquí otro filme sobre los héroes anónimos del lado correcto de la Historia, otra reconstrucción de época y hechos reales acontecidos en la frontera pirenaica catalana entre España y Francia en los estertores de la II Guerra Mundial y sobre la que reverbera, cómo no, el eco reciente de la Guerra Civil Española.

Los hechos reales hablan de los más de 80.00 judíos que consiguieron escapar del nazismo por aquel paso natural, muchos de ellos ayudados por gentes de la zona. La ficción de Judith Colell (Elisa K, 15 horas) les pone rostro y algún que otro estereotipo a un puñado de personajes como actantes morales ante aquel trance histórico y humanitario: el funcionario aduanero republicano (Miki Esparbé) y su mujer (María Rodríguez Soto), el alcalde (Jordi Sánchez, en un poco acertado casting) implacable y complaciente con los mandos nazis, el teniente de la Guardia Civil (Asier Etxeandía, humanizando al militar) que patrulla la zona y hace la vista gorda al contrabando, la vecina solidaria (Bruna Cusí), el pasador francés (Kevin Janssens)… Se sirve así con claridad otra narrativa ejemplar sobre la resistencia y la dignidad, sobre la conciencia y la empatía, sobre el dolor reciente y el reconocimiento en el otro y, por supuesto, en los otros que vendrán después.

Un cierto academicismo impregna el tono y la puesta en escena, el tiempo se dilata entre la espera y la reflexión didáctica dialogada (“pensar es un lujo extravagante en tiempos de guerra”), un cierto suspense se apodera del día a día y ocasionales estallidos dramáticos y violentos ponen el relato en tensión de manera algo artificiosa. No hay heroísmo sin sacrificio, como tampoco hay historia ni moraleja sin cierto maniqueísmo y algún subrayado.