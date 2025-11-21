Las galerías sevillanas celebran la sexta edición de los ARCO Gallery Walks

Las galerías de la ciudad celebran a lo largo del fin de semana los ARCO Gallery Walks Sevilla 2025. Estos paseos o rutas consisten en visitas a las exposiciones de las siete galerías que conforman AGAS. La participación en éstas es completamente gratuita y abierta a cualquier persona, desde un público más profesional como coleccionistas, estudiantes de bellas artes o historia del arte, hasta personas que nunca hayan visitado una galería.

Estas visitas, llevadas a cabo gracias a la colaboración y el patrocinio de la Fundación ARCO, serán guiadas por la historiadora del arte y comisaria Patricia Bueno (Sevilla, 1984), quien en cada exposición realizará una introducción a la obra y al artista en cuestión y podrá resolver las posibles dudas de los participantes.

Vista general de la exposición 'The Space Between' de Andy Rementer en Delimbo. / Cortesía de la galería

Los ARCO Gallery Walks Sevilla 2025 suponen la sexta edición de esta iniciativa, ya que se realiza ininterrumpidamente cada año desde 2019. En esta edición las galerías que se podrán visitar (las integrantes de AGAS) son Alarcón Criado, Haurie, Rafael Ortiz, Barrera Baldán, Delimbo Gallery, Espacio Derivado y Di Gallery.

Una iniciativa con la que se busca incentivar y estimular el acercamiento al arte contemporáneo a través de la programación expositiva de las galerías de arte. Cabe destacar que la programación de las galerías de arte es de las pocas programaciones culturales que, surgiendo desde el sector privado, son gratuitas (no hay que pagar una entrada para entrar en una galería). Además, cada galería tiene varias exposiciones a lo largo del año. Esto la convierte en una programación accesible, hetereogénea y que aporta calidad a la programación cultural de la ciudad.

Así, las visitas se dividirán en dos rutas (en ambas se visitarán las siete galerías participantes). La primera el viernes 21 de 17:00h a 21:00h y la segunda el sábado 22 de 10:00h a 14:00h. Dado que el aforo es limitado, será necesaria la inscripción previa a través del mail sevillagallerywalks@gmail.com.

Vista general de la exposición 'Una carta al Universo' de Alberto Porta / Zush / Evru en Rafael Ortiz. / Cortesía de la galería

Las exposiciones que se visitarán son las siguientes:

Delimbo (c/ Pérez Galdós nº1), The Space Between, de Andy Rementer. El artista estadounidense presenta una selección de pinturas, dibujos y esculturas donde explora los silencios compartidos, los gestos contenidos y los espacios intermedios que separan —y a la vez conectan— a las personas.

Galería Rafael Ortiz (C/ Mármoles nº 12), Una carta al Universo, de Alberto Porta / Zush / Evru. La galería rinde homenaje al artista barcelonés (1946–2025), creador del mítico Evrugo Mental State, un universo propio donde arte, ciencia y mística se entrelazan. La exposición reúne esculturas, pinturas y dibujos que recorren su trayectoria y celebran su legado visionario.

Alarcón Criado (C/ Callao nº 16), Armazón y envoltura, de Mercedes Pimiento. La artista sevillana reflexiona sobre las relaciones entre los cuerpos, los materiales y la arquitectura. A través de piezas que revelan sus propios procesos y estructuras, explora la tensión entre homogeneización y flexibilidad, haciendo visible la infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana.

Di Gallery (C/ Muro de los Navarros nº66), La nube de papel. La retórica de los misólogos, de Dionisio González. Una reflexión poética sobre la arquitectura y la escritura, en la que el artista afincado en Sevilla aborda la idea de la “nube arquitectónica”: estructuras que se disuelven en el entorno, en diálogo entre materia, pensamiento y paisaje.

Galería Haurie (C/ Guzmán el Bueno nº9), Nuestra parte de luz, de Juan Luque. El pintor cordobés presenta su personal lenguaje del paisaje, entendido no como representación geográfica, sino como espacio emocional y de memoria. En sus obras, los horizontes se convierten en escenarios de introspección y resonancia íntima.

Espacio Derivado (Pza Cristo de Burgos nº 17), Tocar el suelo, de Elena Jones. La artista presenta un conjunto de “tablaos” concebidos como instrumentos de suelo, construidos con fragmentos urbanos y activados por una bailaora cuyo taconeo convierte el espacio en partitura sonora. El golpe, la vibración y el aroma se funden en un ejercicio de escucha expandida.

Barrera Baldán (C/ Boteros nº 4), Steps II, de Taller de Gráfica 6A. Se presenta lo más destacado de la obra gráfica realizada en los últimos 40 años en el taller galería 6A de Palma de Mallorca. Artistas: Claramunt, Casamada, Campano, Félix de Cárdenas, Pepa Satué, Joan Cortés, Lola Berenguer, Mateu Bauzá y Fernando Pagola.