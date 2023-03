Hacia las formas que habitamos

El arte nos ayuda a mirar lo que acontece. Nos invita a generar una nueva mirada para, así, comprender cuanto nos rodea. Es esta una de las conclusiones que nos ofrece la exposición Geometrías implícitas, muestra en la que participan dos arquitectos –y artistas plásticos– y un pintor: Juan Suárez, Nacho Carbó y Fernando Clemente. En este encuentro, tres creadores se unen para reflexionar acerca de la función de la geometría en los paisajes, es decir, en nuestras vidas. La galería Rafael Ortiz acogerá la exposición a lo largo de los próximos meses, hasta el 26 de mayo.

En Geometrías implícitas indagamos en el lenguaje de las formas –la línea de un edificio, la proporción de la naturaleza– y en cómo este interviene en nuestro entorno. El arquitecto y pintor Juan Suárez (El Puerto de Santa María, 1946) detalla a este periódico las contribuciones que veremos en la exposición, las cuales tratan de "unos estudios acerca de la geometría, la superposición de planos y las estructuras geométricas, todos ellos realizados en el año 2016".

La obra de Suárez siempre ha estado vinculada a esta temática sobre lo geométrico. Una temática que, aclara el pintor, "afecta a multitud de aspectos de nuestro día a día", ya que "no hacemos un solo acto en nuestra vida, en nuestro modo de vivir, que no esté relacionado con la geometría". Las formas geométricas interfieren en cualquier hecho cotidiano, desde las losetas que conforman el pavimento de nuestras calles hasta nuestra vestimenta. Juan Suárez lo explica con detenimiento: "El lugar que ocupamos, nuestras percepciones, la perspectiva, nuestro campo de visión, también el vestir, cualquier prenda o traje que nos pongamos, todo… responde a una geometría que tiene que enlazar, a su vez, con otra pieza. Esto lo vemos también en actividades como el deporte, o en los toros".

Suárez toma este material, relacionado con las proporciones, con la línea, para transmitir una sensación a través de la obra. Es decir, para sugerirnos una reflexión, una idea, una visión. "Sintetizo y analizo las geometrías para, de este modo, describir y proyectar un mundo personal. Toda mi trayectoria se basa en traducir unas sensaciones, o unas miradas, desde lo geométrico. Mi obra es, en definitiva, un resultado de una geometría, con un contenido artístico. La geometría es una fórmula para expresar cuestiones, llevándolas a un plano, digamos, poético", sostiene el pintor, quien se ayuda también del color para concretar todas estas ideas. "El color está presente para todo. El color como definición. El color tiene para mí una importancia crucial porque desde mi infancia o adolescencia, en El Puerto de Santa María, veía esa degradación de los colores en los atardeceres", relata Juan Suárez.

Ese interés por la naturaleza lo hallamos igualmente en la obra de Nacho Carbó (Castellón, 1975), quien ha investigado la relación que existe entre lo orgánico y lo urbano, entre la arquitectura y lo vegetal. Este artista plástico no considera que haya distancias entre un ámbito y otro. Para Carbó, los límites entre naturaleza y la arquitectura, en lo que respecta a la geometría, no existen. "Cuando te acercas a la naturaleza descubres que toda ella está compuesta de geometrías, de geometrías complejas. Por tanto, yo me fijo en esos volúmenes, en esas formas, y compruebo cómo lo orgánico crea arquitecturas. Normalmente se ha entendido lo geométrico como una invención del hombre, como algo cartesiano. Nada más lejos de la realidad: la naturaleza es origen de la creación de las propiedades en las formaciones. La naturaleza está hecha también de matemáticas", reflexiona el artista.

Nacho Carbó desarrolla esta idea con dos ejemplos: "Pensemos en el girasol. Hay un aparente caos en cómo van creciendo las pipas de su interior; sin embargo, estas surgen mediante la proporción áurea. Otro supuesto es el del bambú, que es una planta fascinante. Cuando la analizas, descubres cómo su propia geometría está pensada para sobrevivir al monzón y a las épocas de lluvia".

En Geometrías implícitas estarán expuestas diversas obras del artista valenciano. Entre ellas, Carbó nos destaca unas "esculturas que se vinculan con conceptos arquitectónicos como la idea de refugio, o de protección". Y menciona "una serie de grabados sobre silicona que acercan a la obra a un carácter de piel, muy orgánico" junto con unos "collages titulados haikus, en los que cada uno saca sus propias lecturas, un poco como sucede con la poesía japonesa", confiesa Carbó.

La geometría, ya sea en lo implícito o en lo explícito, ha sido un recurso recurrente en la obra del pintor Fernando Clemente (Jerez de la Frontera, 1975), quien comenta la afinidad de los tres artistas plásticos en cuanto a estilos e intereses. "Entre Juan Suárez, Nacho Carbó y yo hay una manera de mirar parecida, de entender la pintura", subraya el pintor jerezano.

Clemente acude a la geometría para definir los estímulos que le sugieren "la lectura de un libro" o "una película que veo", en palabras del pintor. Para Clemente, lo geométrico es una respuesta con la que canaliza una impresión o una sensación. Se trataría, por tanto, de un modelo que le sirve al autor para verbalizar, a través de la forma, un lenguaje convencional. Aunque casi siempre próximo al "misterio", "a lo poético". "Lo poético está muy presente en mí porque me interesa la pintura abstracta, donde habla el misterio", afirma.

A este pintor jerezano le interesa lo geométrico porque "son formas reconocibles, que todos tenemos en nuestros imaginarios", pero que le sirven para trabajar "la manera de poner la pintura y dar respuesta a las cosas que yo veo".