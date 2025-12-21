‘Golpes’, de Rafael Cobos, la mejor película andaluza en los Premios Asecan

El primer largometraje como director de Rafael Cobos, Golpes, que se llevó los galardones a la mejor película y a la dirección novel; el documental Un hombre libre de Laura Hojman y la serie Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez pero también escrita por Cobos, triunfaron ayer en los 38 Premios Asecan del Cine Andaluz, que se entregaron en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y que reconocieron la “dilatada trayectoria como una de las creadoras más singulares, coherentes y comprometidas del audiovisual andaluz” de Pilar Távora.

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de la Fundación SGAE, la Fundación ASIGE y Cibeles Triana; y el apoyo de Egeda, Black Vega y Agape Catering, los Premios Asecan otorgaron ex aequo su galardón a dirección de cine, que se repartió entre Alberto Rodríguez (Los Tigres) y Fernando Franco (Subsuelo). Un empate que también se dio en el Premio AISGE Interpretación Femenina, donde ganaron las actrices sevillanas Ingrid García Jonsson por su papel protagonista en Superestar, serie de Nacho Vigalondo para Netflix, y Paula Díaz por su trabajo en El cielo de los animales de Santi Amodeo.

Por su parte, la serie Anatomía de un instante, en emisión en Movistar, consiguió cuatro premios: el Asecan Sevilla Film Office Serie de televisión, así como el Asecan Dirección de Serie para Alberto Rodríguez y Paco Baños, el Asecan Guion de Serie para Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez; y el Asecan AISGE Interpretación Masculina para Álvaro Morte, que encarna a Adolfo Suárez en esta ficción sobre el golpe de Estado del 23-F.

El documental Un hombre libre de Laura Hojman para Summer Films fue otro de los títulos con mayor número de premios, al hacerse con el Asecan No Ficción, el Asecan Guion de Cine para Laura Hojman y María D. Valderrama, y el Asecan Música Original para Elena Córdoba (Novia Pagana).

Mientras, el Premio Asecan Canción Original lo han recogido Rocío Márquez, Birane Wane y Canito por Yilma el tema principal de Senegal, un sueño de ida y vuelta de Marcos Gualda.

Entre otros galardones que se entregaron ayer en la Fábrica de Artillería, el Premio Asecan Otros Formatos recayó en el podcast de Arturo Hacha Anochece que no es poco, y el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor Informativa se lo llevó el actor y comunicador Bruto Pomeroy.