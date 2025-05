Haendel no defraudará nunca

*****Programa: Concerto grosso op. 6 nº 5 en Re mayor; Sonata para violín y continuo op. 1 nº 6 en Sol menor; Obertura de ‘Giulio Cesare in Egitto’; Concerto grosso op. 6 nº 7 en Si bemol mayor; ‘Cara speme’ (’Giulio Cesare in Egitto); ‘Langue offeso’ (’Giulio Cesare in Egitto’); ‘Pena tiranna’ (’Amadigi di Gaula’); ‘Dopo notte’ (’Ariodante’), de G. F. Haendel. Mezzosoprano: Maite Beaumont. Violín y director: Stefano Barneschi. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Jueves, 22 de mayo. Aforo: Lleno.