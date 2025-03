Las idas y las vueltas de los gitanos por la Europa del siglo XVIII

IL SUONAR PARLANTE ORCHESTRA

XLII Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS). Il Suonar Parlante Orchestra: Graciela Gibelli*, voz; Jana Semeradova, flauta; Stano Palúch*, violín (violín folk); Alessandro Tampieri* y Nicolas Penel, violines; Laurent Galliano, viola; Marco Testori, violonchelo; Margherita Naldini, contrabajo; Marcel Comendant*, címbalo; Shalev Ad El, clave; Vittorio Ghielmi*, viola da gamba y dirección. [* Solistas]

Programa: Gypsy Baroque. The gypsy bands of the XVIII century

Georg Philipp Telemann (1681-1767): Dolce – Allegro del Concerto alla Polonese TWV 43:G7 / Scaramouches de la Suite en si bemol mayor TWV 55:B8 [arreglo de Vittorio Ghielmi]

Anónimo: Czigány Tanz [Sepsiszentgyörgy MS, siglo XVIII] [danza lenta gitana] [arreglo de V. Ghielmi] / Magyar Tanz [Sepsiszentgyörgy MS, siglo XVIII] [danza húngara] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Stanislav Palúch (1977): Hajduk’s Dance [a partir de melodías del Annae Szirmay-Keczer MS, 1688]

Anónimo: Iai Devlale so tẻ kẻrav [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

János Bihari (1764-1827): Lassú Magyar (Adagio Affettuoso) (Lamento por la muerte de su hijo)

Vittorio Ghielmi (1968) / Stanislav Palúch: Mozart the Gypsy and Sirba [a partir del Concierto para violín en la mayor KV 219]

Anónimo: Šol páji pe luludjori [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Johann Gottlieb Graun (1703-1771): Presto del Concerto para viola da gamba en re menor

Anónimo: Na Keçave kuren [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch] / Saltus Pollonicus and Hungaricus [Colección Uhrovec, 1730] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Georg Philipp Telemann: Vielle de la Suite TWV 55:Es3 [arreglo de V. Ghielmi]

Antonio Vivaldi (1678-1741): Grave del Concierto para violín RV208 Il Grosso Mogul [arreglo de Marcel Comendant]

Georg Philipp Telemann: Solo per voi tra mille e mille, aria para soprano y clave concertado

František Benda (1709-1786): Allegro Scherzando del Concierto en sol mayor para clave

Anónimo: Cântec de leagăn [canción de cuna tradicional en lengua rumana, Suceava, 1920] [arreglo de Graciela Gibelli y M. Comendant]

Johann Philipp Kirnenberger (1721-1783): Masura (mazurka) [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Anónimo: Trana nanna [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Lugar: Espacio Turina. Fecha: Sábado, 29 de marzo. Aforo: Lleno.