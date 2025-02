India Martínez cantará en directo con Will Smith

Will Smith e India Martínez el pasado verano en Ibiza

La cantante española India Martínez y el actor y rapero Will Smith protagonizarán uno de los momentos más esperados de la gala de los Premios Lo Nuestro, que se celebrará el 20 de febrero en Miami. Ambos artistas interpretarán en directo su reciente colaboración "First Love", un tema que fusiona el flamenco con el rap y que ya ha generado gran expectación entre sus seguidores.

La cadena Univisión, organizadora del evento, confirmó que Smith, ganador de un Grammy y un premio Oscar, debutará en estos galardones con esta actuación especial junto a la cordobesa. La presentación formará parte del acto de apertura, en el que también participarán artistas de renombre como DJ Khaled, Thalía y Miami Sound Machine.

"First Love", que fue grabado en Ibiza el pasado verano, es un adelanto del próximo álbum en solitario de Will Smith, titulado "Based on a True Story", que marcará su regreso a la música tras casi 20 años de pausa discográfica. En esta colaboración, la voz flamenca de India Martínez y el estilo único de Smith se unen para hablar de la intensidad del primer amor, con el acompañamiento del guitarrista polaco Maci.

Los Premios Lo Nuestro, que reconocen lo mejor de la música latina mediante votación popular, también contarán con las actuaciones de grandes estrellas como Alejandro Sanz, Shakira, Marc Anthony, Laura Pausini, Becky G, Carín León y el Grupo Frontera.