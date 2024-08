Will Smith, un enamorado más de la voz de India Martínez: "Nada como la primera vez"

El rapero y actor Will Smith ha pasado un tiempo en España, eligiendo Ibiza como centro de operaciones de un verano lleno de música y prueba de ello son las publicaciones con artistas de nuestro país que ha compartido en sus redes sociales. Después del 'car test' de su último tema, 'Work of Art', con David Bisbal, Will Smith vuelve a disfrutar del arte de un cantante de Andalucía, en este caso de la cordobesa India Martínez.

Will Smith e India Martínez, una pareja inesperada que no suena nada mal

A finales del mes de agosto de 2024, el artista estadounidense publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se veían imágenes de un día lleno de música. En este un salón se convirtió en estudio musical y en el que se puede ver el proceso de composición de una canción, con Will Smith rapeando y a la cordobesa cantando, y emocionando a los asistentes. "Yo quiero la primera llama. Como dice Camarón: fuego en la sangre nos une a los dos", se escucha. Una unión que, aunque inesperada, seguro que a muchos les gustaría que se concretara en un nuevo tema.

“Nothing like the first time”, escribía Smith en el pie de foto, una frase que comentó en español la propia India Martínez: “Nada como la primera vez”. La publicación en la que ambos aparecen se acerca a los 100.000 me gustas y ha recibido más de mil de comentarios. En estos se ha podido leer desde apoyando la idea de una colaboración musical entre ambos artistas, otros aplaudiendo a ambos y alegrándose por el nuevo público al que puede llegar India Martínez por aparecer en la cuenta del artista estadounidense que tiene algo más de 70 millones de seguidores (frente a los 1,7 de la cuenta de la cordobesa) y que sigue siendo una de las personas más famosas del mundo, pese a los complicados episodios que ha vivido en los últimos años a nivel profesional y personal.

Tampoco han faltado los comentarios chistosos en la publicación, como uno de @chgirones en el que se puede leer que “Will está a un solo plato de jamón de venirse a vivir a España” o un mashup entre el tema y la serie con la que más se relaciona al rapero en España, El príncipe de Bel-Air, con Córdoba, de donde es Martínez: “Al oeste de Córdoba creía y vivía cantando por soleá noche y día”, comentaba el usuario @mysweetalvaro.

Will Smith está pasando gran parte del verano en España, fue uno de los grandes nombres de La Velada del Año de Ibai Llanos, junto con otros artistas como David Bisbal, Nicky Nicole o Paulo Londra, con los que ha grabado contenido para redes sociales. Además de publicar su último tema, 'Work of Art' junto con Russ y Jaden Smith (y la canción 'You Can Make It') que se grabó en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y que incluía también fragmentos de su actuación en el Santiago Bernabéu durante el evento pugilístico de creadores de contenido.

Por su parte, India Martínez publicó su última canción, 'Borrachita perdía', el pasado 12 de julio. También se encuentra inmersa en su gira con la que está recorriendo gran parte de España hasta finales de septiembre, mientras que en octubre pondrá punto y final a su tour con un concierto en Buenos Aires. En los conciertos en España visitará varias ciudades andaluzas, como Casares, Utrera y Córdoba.