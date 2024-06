Una jarana con Raule y su 'Komando Kanalla' en Sevilla

El jerezano Raule es natural, sencillo y espontáneo. Quién haya tenido la oportunidad de conocerlo sabe que se siente como un elefante en una cacharrería en los eventos con photocalls y demás artificios pretenciosos. Lo suyo son las tardes entre guitarras, cajones, palmas y botellines. Eso que muchos llaman pureza. El artista mostró un poquito de todos los ingredientes antes mencionados durante la velada que ofreció ayer en Icónica Santalucía Sevilla Fest ante aproximadamente 7.000 personas.

El objetivo era presentar su último álbum que lleva el nombre de Zurdo. Para abrir el apetito entre los presentes, Marta Santos ofreció el primer concierto de su carrera un par de horas antes. La intérprete que se ha hecho viral en Tik Tok cantando versiones de sus ídolos en su coche expresó a este periódico sentirse "nerviosa" pero con evidentes ganas.

No es la primera vez en la Plaza de España de la cantante de Algo sencillito o Me sabe a sal. El año pasado se subió a las tablas con Lola Índigo para cantar a dúo Cómo te va, tema que la granadina comparte con Beret en su versión original. Desde luego, no fue un mal estreno. Esta segunda vez ha tenido la ocasión de ser protagonista absoluta y de defender en directo los temas que la han hecho viral y alguna que otra versión como La bachata o Las cosas pequeñitas.

A las 23:00 horas le llegó el turno al jerezano. Cuando la noche estaba echada y el público expectante. Algunos todavía en las barras empezaron a cantar el "He venido a cantarte, / Todas mis putas canciones" de Zurdo. Tema que da nombre al álbum, a la gira y al inicio del concierto. Siguió con uno de los grandes éxitos de este trabajo -que lleva el nombre de Furia y humo- dedicada a todos los que no se cansan de criticar y hacia los que se alegran por el fracaso ajeno. Esas personas corroídas por la envidia que no soportan el éxito del prójimo.

"Llevo meses pensando en lo que iba a decir y sólo puedo dar las gracias". Estas fueron las primeras palabras que manifestó el jerezano después de interpretar Love con papa y huevo y poco antes de arrancarse con Yo quiero una vida contigo, del álbum Limbo. Siguió con uno de los temas más famosos de su discografía -también de Limbo- La habitación prohibida y su "Lo tuyo y lo mío no va, / no va, / no va, / no ves. / Que no tiene sentido/ Que ya no puede ser".

Y así fue bailando entre un álbum y otro. De Corazón de cemento, Perpetuo aprendiz -dedicado a "todos los emprendedores y autónomos- , AVI -para su primogénito- y Como no te voy a querer a un último tramo que encabezó Niño salvaje para seguir con Cruje la cama, Colegas antibalas y, por supuesto, el tema que le catapultó a la fama: Oasis imperfecto.

Una verdadera fiesta en la que fue el protagonista indiscutible y en la que los asistentes no dudaron en corear todos sus estribillos. "Esto es muy fuerte", decía un conmocionado artista ante la atención de su público. Y es que ver a toda una Plaza de España bailar a tu son debe ser, cuanto menos, impactante. Finalizó la velada con Komando Kanalla. Esa letra que Raule dedica a los amigos de toda la vida. Esos que no necesitan palabras para saber los que estás pensando. Los que te acompañan hasta el final del camino. Sin importar cómos, cuándos o dóndes. Porque la naturalidad que desprende Raule respira a ese aire incondicional que sólo un Komando Kanalla puede otorgar. Y sin duda, el jerezano encontró en la Plaza de España a sus aliados más fieles.