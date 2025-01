Javi Ruibal: "En este país se puede vivir de la música sin la industria, pero sin ayuda pública sería bastante difícil"

Después años de trabajo, entre 2021 y 2024 –cuánto ha cambiado el mundo en ese trienio-, Javi Ruibal regresa con Luz, un oportuno título para este tiempo de sombras y de oscuridades. El músico, en su nuevo disco, nos trae nueve piezas inspiradas en ocho mujeres –de una youtuber asiática a una deidad mexica-, con sonidos, cuidadísimos sonidos, del jazz. Javi Ruibal lanza este álbum el 24 de enero y, de inmediato, se sube a los escenarios de Chiclana -25 de enero en el teatro Moderno-, Lucena -7 de febrero en el Palacio de Erisana-, Sevilla -8 de febrero en Assejazz- y, para terminar, Madrid -9 de febrero en la sala Villanos-. Con Ruibal hablamos de sus mujeres protagonistas, de cómo buscar la luz, de cómo vivir al margen de la industria convencional y, también, de cómo conservar el pelazo ante una genética que pronosticaba lo contrario.

Pregunta.¿Qué ilumina esta luz del disco?

Respuesta.Ilumina una metáfora de la luz: esta colección de mujeres que contribuyen a mi creatividad, o en general a todos nosotros. Creo que todas estas mujeres están ofreciendo muchísima luz a la humanidad.

P.¿Es este disco un tributo a la mujer?

R.A muchas de ellas, sí. Es una colección muy dispar de mujeres. Si te fijas está desde una youtuber a una deidad mexica de la fertilidad y la feminidad. Entre una y otra hay un recorrido enorme. Todas coinciden en que son seres humanos elogiables.

P.Cuéntenos algo más de estas protagonistas femeninas.

R.Para mí es muy especial la primera pieza que compuse, que fue Liziqi, pues abrió el camino a las demás. Me impactó mucho el trabajo que hizo durante la pandemia [es una youtuber china]. Ella recupera tradiciones chinas de todo tipo: artesanía, gastronomía. Con ella, como digo, se abrió el camino a todas las demás.

P.¿Estamos necesitados de luz hoy día?

R.Muy necesitados. Aunque hace poco hemos amanecido con una noticia maravillosa, dentro de la oscuridad, que es la tregua que se está dando en Gaza y en Israel. Pero miro a mi alrededor y el panorama a veces se me vuelve muy desmotivador y muy desolador. La situación en la que ahora mismo se encuentra la humanidad, en muchos aspectos, es difícil. Es bueno que haya gente que en estos momentos esté arrojando luz, para contrarrestar toda la oscuridad. También es necesario que esa luz venga desde la cultura. Vivimos en un momento en el que todo es un poquito de usar y de tirar. Desde la cultura tenemos que hacer cosas que tengan un poquito más de fondo, más de trascendencia, más pausa; propuestas que no sean de puro consumo. Ahí es necesario arrojar luz. Porque hay gente esperándola.

P.¿Dónde cree usted que están esas luces que nos dan pistas del final del túnel?

R.Para mí está mucho en la cultura y en el conocimiento. En toda esa rama del ser humano. Por cierto, una de las más bonitas. Hay mucha luz entre mis compañeros, de los que me nutro, de los que día a día aprendo y disfruto. Esa actitud para mí es el motor. También me parece muy luminosa la gente que está vinculada a cuestiones humanitarias o de ONG, de proyectos solidarios sin ánimo de lucro. Tengo muy buenos amigos con los que participo de sus labores sociales. Además, de los tres conciertos que tengo para febrero [Lucena, Sevilla y Madrid], el de Lucena es un concierto solidario, para Infancia Solidaria, una ONG que trae niños a operarse a España, procedentes de países donde no existe esa posibilidad. Todo esto me parece la contrapartida a toda la oscuridad que hay por ahí.

P.Hablemos ahora del opuesto de la luz, la sombra. Dicen que a quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija. Pero ¿en qué sombras no quiere cobijarse Javi Ruibal?

R.En mi caso he tenido la suerte de tener un gran referente en mi familia, que es mi padre, en cuya sombra se aprende mucho. No me arrimaría a gente que básicamente lo reduce todo al egoísmo y a la estrategia. En el desinterés y en hacer las cosas de corazón hay mucho más recorrido.

P.Luz tiene tres años de elaboración. Me ha sorprendido esa calma, esa paciencia, en un presente en el que todo es respuesta instantánea, producción urgente, ruido promocional constante.

R.Es que este tipo de música tiene esos tiempos. A cada pieza hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que escogerlas bien, ver quién te puede acompañar, esperar a que estén libres de compromisos. En fin, hay que tomárselo con calma, porque prevalece el resultado de lo que se está buscando. Yo no he tenido prisas. Como dices, en este momento en el que va todo tan rápido, lo que he hecho es ir dosificando el disco. Los temas los iba adelantando en mi canal de Youtube y en Spotify. Poquito a poquito. Lo he hecho también para mantener la atención de los medios y del público, pues hoy suceden tantas cosas simultáneas que es muy difícil captar la atención. Muchos músicos nos hemos dado cuenta de que si sacábamos todo el disco sólo habría un momento de atención. Este momento. En cambio, si íbamos sacando poco a poco piezas de una gran calidad, quizá captaríamos más atención. El hecho de que este disco se haya hecho tan despacito es que he tenido la suerte de recibir una serie de premios que me han ayudado económicamente a producir el disco.

P.Estamos ya tocando levemente el tema de la industria. ¿En este país se puede hacer música sin el apoyo de la industria convencional?

R.Sin el apoyo del negocio, de los sellos, etcétera, sí se puede. Lo que es prácticamente imposible es sin la ayuda pública. Si no hubiese circuitos municipales, autonómicos; sin ciclos o festivales de apoyo a músicas como el jazz, sería prácticamente imposible. Convocar a la gente en una sala privada donde cobran una entrada, que es de donde cobra la banda, se puede hacer una o dos veces por ciudad al año. Pero con eso no se vive. En este país se puede vivir de la música sin la industria, pero sin ayuda pública sería bastante difícil.

P.En el disco hay un propósito por renovar el jazz, aportar nuevos sonidos. ¿Qué se puede esperar ya por la vía del jazz?

R.La diferencia de este disco respecto del anterior [Solo un mundo] es que este es un disco grabado en el estudio pero con formato de directo. Es decir, los músicos están tocando simultáneamente. Lo que da un sonido muy distinto. Nos da también otra frescura en la interacción de los músicos. Por otra parte, he intentado también dejar más estático un formato básico, que es el de piano, bajo, batería y un instrumento de viento, y a partir de ahí sumar un laúd, un violín.

P.El jazz quizá coincide con el flamenco en que ambos están siempre abiertos a la innovación, a la fusión. ¿A qué cree que se puede deber esta coincidencia?

R.La principal coincidencia que veo entre el flamenco y el jazz es la espontaneidad, la naturalidad y el diálogo. Hay mucha improvisación en ambos.

P.Usted no ha heredado la genética de su padre: luce pelazo. Dígame el secreto para burlar esa condena de los genes.

R.(Risas) No tengo ni idea. Supongo que tener por otra parte a una madre en cuya genética no viene la cosa de serie.