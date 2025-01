Pignoise: "Empezamos a ser conscientes de la trascendencia que tenemos como banda"

Pignoise, la banda liderada por el ex futbolista, entrenador y comentarista deportivo Álvaro Benito (Salamanca, 1976), celebra sus 20 años de trayectoria con una gira que le trae de nuevo a Andalucía (24 de enero, Sevilla, sala Pandora; 25, Córdoba, sala Impala), y que finaliza el próximo 7 de marzo en el Wizink Center de Madrid.

Pregunta.El tango dice que 20 años no es nada, ¿el rock tiene el mismo concepto del tiempo?

Respuesta.El rock como género está resistiendo el paso del tiempo. Ha evolucionado en muchos subgéneros a lo largo de los años, tiene muchas derivaciones. Resiste el paso del tiempo y nunca deja de ser móvil. A pesar de la época digital y la irrupción de lo latino, el rock sigue teniendo buena salud, puede que no sea como en los 90, pero en los grandes festivales los cabezas de cartel son bandas de rock. Ya veremos lo que pasa en 20 años, sobre todo cuando esas bandas legendarias, cabezas de cartel, ya no existan.

P.¿El Pignoise actual en qué se diferencia del que conocimos hace dos décadas?

R.Cuando comenzamos éramos un grupo muy novato, tocábamos por intuición, y posteriormente hemos ido aprendiendo la profesión y mejorando como instrumentistas. Ahora tenemos la capacidad de llegar a donde queremos llegar de una forma buscada y no tan intuitiva, como en nuestros inicios. Aunque, curiosamente, las canciones más conocidas de Pignoise son de la época intuitiva. Una época de frescura mental en la que no sabes hacia dónde te diriges, y que propicia que compongas canciones que conectan con la gente. Ahora tenemos muy buena salud como grupo, nos sentimos realmente bien, y eso nos hace muy felices.

P.¿En este tiempo, cómo ha cambiado el público, y la escena musical española?

R.El público ha cambiado. Hay muchos seguidores que siguen siendo los mismos, pero también se ha incorporado mucho público joven, en esta segunda etapa. Nos sorprende la cantidad de gente de 18 o 20 años que asisten a nuestros conciertos y que se saben todas las canciones. Una sorpresa muy grata, ya que llevamos 14 años sin discográfica y sin sonar en la radio. La escena también ha cambiado mucho, sobre todo por la eclosión definitiva de los festivales. Que tienen sus cosas buenas y otras no tanto… Y también hay que tener en cuenta la eclosión de lo latino, del streaming, y casi la muerte de lo físico, aunque ahora, afortunadamente, hay un repunte del vinilo.

Escuchar tus canciones interpretadas por algunas leyendas de la música es un regalo que nos hemos hecho"

P.Volvieron a meterse en el estudio para grabar sus temas más legendarios (20 Aniversario, 2024), ¿cómo fue ese reencuentro con su propia obra?

R.Para mí, en un principio, no era nada seductor meterte en el estudio para grabar canciones que he tocado miles de veces en directo. No había estímulos nuevos. Pero tras ese proceso inicial, más tedioso, a medida que se iban incorporando las voces y arreglos de los invitados, sí que nos dimos cuenta que había merecido la pena, porque las canciones han adquirido una nueva vida. Escuchar tus canciones por algunas leyendas de la música es un regalo que nos hemos hecho a nosotros mismos.

P.¿Qué tuvieron en cuenta a la hora de escoger los artistas que les acompañan en los duetos de sus temas (Calamaro, Loquillo u Hombres G, entre otros)?

R.Tuvimos en cuenta varias cosas. En primer lugar, apuntamos muy alto, con artistas con los que hemos crecido y aprendido con su música y que son legendarios. Por eso fue muy emocionante comprobar, para nuestra sorpresa, cómo iban aceptando la propuesta. También están presentes muchos amigos de profesión, con los que hemos compartido viajes, vivencias y conciertos. Y, por último, grupos jóvenes de gran éxito y proyección, a los que hemos influido musicalmente.

P.¿Celebran estos 20 años por nostalgia, por apetencia o por reivindicación?

R.No, no somos un grupo de nostalgia, porque volvimos en 2021 con un disco nuevo, y desde entonces cada vez nos va mejor. Estamos agotando las entradas de todos los conciertos de la gira. Tocamos nuestras nuevas canciones, pero también las de siempre, pero como lo hacen los Rolling Stones o Metallica, como todas las bandas. No entiendo lo de renunciar a tus éxitos. Había que celebrar, son veinte años, que es una fecha muy significativa. Soy de mirar hacia adelante, haciendo composiciones nuevas, no me gusta el revisionismo, pero son 20 años abanderando el rock en España y había que celebrarlo. Por apetencia y por festejar.

No me gusta el revisionismo, pero son 20 años haciendo rock en España y había que celebrarlo"

P.Rematan en el WiZinK Center de Madrid, que se ha convertido casi en un símbolo de la música española, ¿lo más parecido a unas semifinales de Champions?

R.Es un momento especial en nuestra trayectoria. Se puede entender como el colofón o el premio perfecto a estos 20 años de carrera, para un grupo que empezó en un garaje, aunque luego fuimos más masivos. No hemos dejado de hacer música minoritaria y guitarrera. De hecho, en nuestros comienzos siempre nos decían que nuestra música no tenía público en España. El azar nos llevó a la tele, a tener éxito y seguramente a estar en un vagón que no nos correspondía por estilo. Es un punto y aparte en nuestra trayectoria, que marca otro nivel de Pignoise. Ahora empezamos a ser conscientes de la trascendencia que tenemos como banda.

P.¿Dónde ha encontrado más egos, en el fútbol o en el rock?

R.He encontrado muchos más egos en la música que en el fútbol. Al final, el deporte te baja a la tierra, compites, pierdes, no tienes tantas voces afines en cada momento. Una estrella de la música tiene muy pocas voces disonantes alrededor, y eso normalmente es un problema, ya que provoca la creación de grandes egos.

P.¿Se atreve a poner dorsal y demarcación a los componentes de Pignoise, incluido usted?

R.(Héctor) Polo era lateral izquierdo, así que siempre será lateral izquierdo. Pablo (Alonso) de volante, de ida y vuelta, que ahora corre mucho, hasta maratones, y le ponemos el número ocho. Y yo extremo izquierdo, por supuesto, no sé jugar de otra manera.