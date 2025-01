De JC Reyes a Justin Timberlake: los conciertos que no te puedes perder en Sevilla este 2025

Este 2025 viene cargado de música en directo. Para todos los gustos y de todos los colores. Será la primera vez que artistas de la talla internacional de Justin Timberlake y Kylie Minogue pisen la ciudad. Una oferta que se combina con el mejor panorama nacional. Desde el pop flamenco de Manuel Carrasco –que llenará el Estadio de La Cartuja con más de 75.000 personas– hasta el género urbano abanderado por JC Reyes y por Bad Gyal. No faltará el indie de Love of Lesbian, Viva Suecia y Arde Bogotá. Como tampoco el rock de Bryan Adams, encargado de abrir la temporada este mismo jueves 16 de enero.

Sevilla también será testigo de importantes despedidas. El rapero Tote King apaga los focos el próximo 15 de marzo y el grandísimo Joaquín Sabina hará lo propio en septiembre con la Real Maestranza de Caballería como testigo.

Bryan Adams

El artista canadiense Bryan Adams. / D. S.

Los datos Fecha: 16 de enero. Lugar: Fibes. Precio: Desde 82 euros.

El primer gran concierto del año llega este jueves, 16 de enero, de la mano del canadiense Bryan Adams. Visitó la ciudad hace cinco años y ahora regresa con la gira Roll with the punches 2025. Una cita en la que desplegará gran parte de un repertorio en el que figuran 17 álbumes de estudio, tres nominaciones a los Oscar, cinco a los Globos de Oro y un Grammy. Casi nada.

Love of Lesbian

Love of Lesbian durante un concierto en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. / Juan Carlos Vázquez

Los datos Fecha: 17 de enero y 27 de junio. Lugar: Sala Custom e Icónica Santalucía Sevilla Fest. Precio: 30 euros (en Icónica).

La banda catalana visitará Sevilla en dos ocasiones. La primera, este viernes 17 de enero en la sala Custom. Un formato más íntimo para el que ya no quedan entradas. La siguiente ocasión será en junio sobre las tablas de la Plaza de España. Iván Ferreiro se suma a este concierto que promete el mejor indie del panorama.

Tote King

El rapero Tote King en Torre Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Los datos Fecha: 15 de marzo. Lugar: Cartuja Center Cite. Precio: Agotado.

Uno de los grandes del rap patrio se despide de los escenarios. Lo hará a través de su nuevo álbum Luces fuera, el que considera su mejor disco y que cuenta con las colaboraciones de Bejo, Maikel Delacalle, Easy-S y Hard GZ, entre otros. Seguro que en directo no faltarán sus grandes clásicos.

Viva Suecia

Rafa Val, cantante de Viva Suecia, en un concierto en Aranda del Duero. / Paco Santamaría

Los datos Fecha: 17 de mayo. Lugar: Festival Interestelar. Precio: Desde 55 euros (solo para el viernes)

Se han coronado como la nueva gran banda del indie nacional. No es de extrañar que figuren como cabeza de cartel del Interestelar. El grupo acaba de celebrar 10 años de andadura y pes queda por delante una gira plagada de ciudades y festivales. Un concierto de los murcianos es sinónimo derroche de energía y adrenalina.

Manuel Carrasco

Manuel carrasco durante un concierto en Cádiz. / German Mesa

Los datos Fecha: 17 de mayo. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Agotado.

Arrancará su nueva gira, El Tour Salvaje, en Sevilla. Un hecho que no es casualidad. Con la gira Corazón y flecha consiguió vender más de 140.000 entradas para dos días consecutivos en el Estadio de La Cartuja. Este récord y el amor confeso por la ciudad motivaron su elección como Hijo Adoptivo.

Justin Timberlake

El intérprete Justin Timberlake durante una actuación. / CHRISTIAN CHARISIUS

Los datos Fecha: 30 de mayo. Lugar: Icónica Santalucía Sevilla Fest. Precio: Desde 105 euros.

Después de 20 años sin visitar España, esta será la única oportunidad de ver al cantante de Cry me a river en directo. Si quieres sacar a pasear al adolescente que guardas en tu interior, este es tu concierto. Timberlake promete una vuelta a los añorados 2000, década en la que el pop dominaba la escena.

Lola Índigo

Concierto de Lola Indigo en el Palacio de los Deportes de Granada / Antonio L Juárez

Los datos Fecha: 21 de junio. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Desde 43 euros.

La granadina hará una gira por grandes estadios de tres ciudades estrella: Madrid, Barcelona y, claro, Sevilla. En cada espectáculo hará un repaso por sus tres álbumes e invitará a diferentes artistas –sorpresa– para que la acompañen. La fiesta de La Bruja, La niña y La dragona no ha hecho más que empezar.

JC Reyes

El artista JC Reyes. / D. S.

Los datos Fecha: 28 de junio. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Desde 44 euros.

A pesar de todas las polémicas que han sacudido al cantante, se ha colocado en el podio de los artistas más escuchados a nivel nacional. Gracias a temas como Coronamos, A 300 y Badgyal ha conseguido adelantar a Omar Montes, Lola Índigo y Melendi. Sin duda, será uno de los conciertos del año.

Bad Gyal

La artista Bad Gyal durante uno de sus conciertos. / Kike Rincón

Los datos Fecha: 4-5 de julio. Lugar: Puro Latino Fest. Precio: Desde 80 euros (entrada general).

Todavía no se ha desgranado el cartel completo del Puro Latino Fest, pero uno de los grandes nombres anunciados es el de Bad Gyal, reina del trap nacional. Acaba de estrenar el documental La joia en el que aborda el lanzamiento del álbum que lleva el mismo nombre. ¿Quién no ha bailado Fiebre o Sin carné? Si no lo has hecho todavía, esta estu oportunidad.

Kylie Minogue

Kylie Minogue desborda energía en Rabat. / Jalal Morchidi/EFE

Los datos Fecha: 14 de julio. Lugar: Icónica Santalucía Sevilla Fest. Precio: Desde 62,50 euros.

Será la encargada de cerrar la quinta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest. La Plaza de España se volcará con clásicos de la talla de Cant’t get you out of my head o In your eyes hasta sus éxitos más recientes como Padam, Padam. Por ahora, será la única fecha que la australiana ofrezca en Andalucía. Una vuelta a los 90.

Joaquín Sabina

El cantante Joaquín Sabina durante una actuación en el Wizink Cente en Madrid. / Ricardo Rubio / EP

Los datos Fecha: 2, 4 y 6 de septiembre. Lugar: Noches de la Maestranza. Precio: Desde 75 euros (solo para el día 6).

Tres citas que saben a despedida. Hola y adiós es el nombre de la gira que el grandísimo Sabina ha dado a su retirada de los escenarios. El artista cuelga su bombín en el perchero y deja su guitarra trasnochadora. Siempre quedará la poesía eterna plasmada en sus letras.

Arde Bogotá

El grupo musical Arde Bogotá durante su actuación en el WiZink Center en Madrid. / Ricardo Rubio / EP

Los datos Fecha: 6 de septiembre. Lugar: PopCAAC. Precio: Desde 45 euros.

“Soltad a los perros, porque me he escapado”. ¿Quién no conoce este comienzo de uno de los grandes himnos de Arde Bogotá? La banda murciana ofrece uno de los mejores directos del panorama. Los Cowboys de la A3 han creado un verdadero fenómeno que sigue ganando adeptos con cada nueva canción.

Vanesa Martín

La cantante Vanesa Martín durante su última actuación en Sevilla. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Los datos Fecha: 12 de septiembre. Lugar: Noches de la Maestranza. Precio: Desde 44 euros.

Tres años después de Placeres y pecados, la malagueña está preparando su noveno álbum. Lo poco que se sabe de este nuevo disco es que representará ese periplo que emprendemos desde el enamoramiento al desengaño. Habrá que esperar para ver con qué nos sorprende.