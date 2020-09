Unidos por el amor a la música y los excesos, Johnny Depp presentó este domingo en el Festival de San Sebastián a su amigo Shane MacGowan, alma de la irreverente banda irlandesa The Pogues y protagonista del documental Crock of gold, que compite en la Sección Oficial del certamen.

Simpático y amable pero acumulando horas de retraso en sus comparecencias ante la prensa, Depp vino en calidad de productor acompañando a Julien Temple, director del filme y retratista de la escena punk londinense de los 70 y 80.

"Mucha gente ha intentado retratar a Shane pero se han limitado a contar lo mucho que se colocaba en los conciertos o los dientes que le faltaban, pero no han llegado a su esencia", aseguró Depp a un grupo de periodistas. El actor que ha dado vida a Jack Sparrow o a Eduardo Manostijeras dice sentirse identificado con el músico, "una persona hipersensible que aprendió desde muy joven cómo insensibilizarse", en referencia al alcohol al que empezó a aficionarse a los tiernos seis años de edad.

Experimentar con el alcohol y los diferentes grados de una borrachera es lo que hacen los personajes del danés Thomas Vinterberg en Another Round, una firme candidata a la Concha de Oro. El filme se estrenó ayer en San Sebastián con Vinterberg y el actor Mads Mikkelsen en una rueda de prensa on line en la que el director afirmó que la película se rebela contra esa imagen de Dinamarca como una sociedad idílica. "Es una obligación decir que también hay abusos o alcoholismo, para que la gente se pueda ver a sí misma y no sólo la fachada".

Otro de los reclamos de la jornada fue Alejandro Sanz, que acudió al festival como compositor e intérprete de la canción de El verano que vivimos, una película dirigida por Carlos Sedes y una historia de amor ambientada a finales de los años 50 en los viñedos de Jerez. Javier Rey, Blanca Suárez y Pablo Molinero son sus protagonistas.