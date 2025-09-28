Un concierto íntimo en Triana

La ficha **** 'Juan Habichuela nieto en concierto'. Guitarra: Juan Habichuela nieto. Percusión: Miguel Cheyenne. Lugar: Teatro Flamenco de Triana. Fecha: Sábado, 27 de septiembre. Aforo: Casi lleno.

Juan Habichuela nieto ofreció un concierto íntimo en el recogido recinto del Teatro Flamenco de Triana de la Fundación Cristina Heeren. La música de Habichuela es clara, directa, para todos los públicos. Clara, porque su digitación así lo es, cada nota está expuesta con elocuencia y naturalidad, y directa, porque lo que oímos es lo que nos quiere decir, ni más ni menos. El mensaje no está intrincado por armonías crípticas o discursos intelectuales. Su música es para todos. Comenzó el concierto de ayer con dos toques en solitario, libres de ritmo. Una rondeña plena de recursos, de enorme despliegue técnico. Y un toque de su tierra, una granaína con mucho sabor que, en su segunda parte, siguió de cerca la melodía tradicional del cante de Chacón. Luego se sumó a la fiesta el percusionista Miguel Cheyenne y vino el ritmo en forma de bolero muy melódico, cantable, radiable, y danza árabe de sabor romántico con guiños a la tradición de la guitarra flamenca del siglo XX y a los tangos de las cuevas. Muy enjundiosos fueron, asimismo, los fandangos, y el final de la fiesta vino también en forma rítmica: tangos de Granada que bebían de la tradición pero que sonaban frescos, lozanos, del siglo XXI. Y bulerías para el fin de fiesta. Juan Habichuela nieto, nacido Juan Torres Fajardo, es hijo de Antonio Torrres Villalba y nieto, por tanto, de Juan Habichuela de quién toma su nombre artístico. Ha publicado hasta la fecha dos discos, Sentimientos de mi ser, de 2017, su exitoso debut discográfico, y Ocho abrazos para Lorca, de 2023 que, lamentablemente, apenas tuvo repercusión. Fue premio Bordón Minero en el Festival del Cante de las Minas de La Unión en 2011, uno de los galardones más importantes que se otorgan en la actualidad al mejor guitarrista flamenco del momento. Es sorprendente que este intérprete, uno de los más destacados del toque actual, está completamente ausente desde hace años de la programación flamenca de nuestra ciudad.