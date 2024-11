Julián Sánchez gana el V Premio SGAE Tete Montoliú de jazz

La pieza Sin Tempero de Julián Sánchez se alzó con el V Premio SGAE para obras de Jazz Tete Montoliú 2024, organizado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a través de la Fundación SGAE, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La final se celebró el viernes por la noche en el Teatro Central de Sevilla, en el marco del Ciclo Jazz en Noviembre en el Teatro Central, programación especializada en el género con más de 25 años de historia.

El compositor, que participó también en la final como intérprete, explicó que su obra tiene como lema "balada atemperada" y que hace un guiño al campo y a la culinaria, "entendiendo lo temperado como algo culminante, en su punto de perfección, tal y como se persigue a través de los sonidos temperados". El galardonado asegurçosentirse "muy ilusionado" por el galardón: "Es un respaldo para seguir apostando por la música, pues este es un camino incierto por el que uno muchas veces no sabe por dónde pisa, así que este reconocimiento es muy reconfortante", manifestó el autor. Sánchez defendió Sin Tempero sobre el escenario junto a su trío habitual, Triplanetas, que comparte con el contrabajista Bori Albero y el pianista Daahoud Salim, quien se hizo con el segundo premio por su composición Katanga.

El jurado, compuesto por Manuel Ferrand, en representación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; la compositora, baterista y productora Naima Acuña, el compositor y profesor de composición de jazz en Musikene Miguel Ángel López; la compositora y pianista Lucía Rey; y el periodista y experto en jazz Pere Pons, seleccionó Sin Tempero tras presenciar en directo la interpretación de las cuatro obras finalistas. Este primer premio cuenta con una dotación económica de 6.000 euros. El mismo jurado preseleccionó estas cuatro obras de un total de 64 obras presentadas al concurso, que regresa en 2024 tras tres años de ausencia, en honor al inolvidable maestro de jazz Tete Montoliú (1933-1997).

El palmarés completo de este V Premio SGAE de Jazz Tete Montoliú 2024 incluye, en segundo lugar, la mencionada Katanga de Daahoud Salim; en tercer lugar, Marco’s Dilemma de Manel Fortià, y en cuarta posición, Stamina de Gregori Hollis. Estos premios tienen una dotación económica de, respectivamente, 3.000, 1.500 y 1.200 euros.