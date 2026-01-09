Los fluidos del trauma

La ficha ** 'La cronología del agua'. Drama, EEUU-RU-FRA, 2025, 128 min. Dirección: Kristen Stewart. Guion: Kristen Stewart, Andy Mingo. Fotografía: Corey C. Waters. Intérpretes: Imogen Poots, Earl Cave, Thora Birch, Michael Epp, Charlie Carrick, Tom Sturrodge, James Belushi.

Kate Winslet (Goodbye June), Scarlett Johansson (Eleanor the Great) y ahora Kristen Stewart, estrella juvenil de la saga Crepúsculo reconvertida en musa indie capaz de decirle no a Serra, han decidido cambiar de lado y tomar las riendas del relato tal vez como afirmación de una voz propia que las distancie o libere de su propia imagen estelar.

La Stewart lo hace a partir de la cruda novela autobiográfica de Lidia Yuknavitch, el discurso y el foco netamente femeninos y con todos esos rasgos formales y tics de autoría indie, desde el formato y la textura analógica a esa narrativa impresionista, sensorial y a (molestos) fogonazos de montaje que va y viene en el tiempo y la memoria de una joven (Imogen Poots, pura entrega a la radicalidad de su personaje) atribulada por los abusos sexuales del padre en la infancia y en permanente huida traumática hacia adelante en un desesperado intento de encontrar el equilibrio, la estabilidad y la capacidad de sublimarlos mediante la literatura confesional.

La cronología del agua se entrega así a un verdadero tour de force de intensidad dramática fragmentada que no deja apenas hueco a la luz y el aire para respirar, ya sea en la superficie o bajo el agua, en una serie de explícitas metáforas (fluidos, vejaciones físicas…) que acompañan el periplo en busca de salida. El viaje se nos termina haciendo tan extenuante como cada escena a su protagonista, prueba del algodón de una mirada algo impostada que se quiere sincera y sin concesiones pero que a la postre termina igualmente agotada en su propia saturación de signos visuales y sonoros.