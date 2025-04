‘Lecturas de Proximidad’, otros modos de llegar a los libros

Todos los 23 de abril se repite con insistencia una idea: los libros salen a la calle. La empresa de gestión cultural Édere da un paso más con Lecturas de Proximidad, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, y en el que son los autores, y sus libros, los que buscan lectores en espacios no convencionales. Como puede ser una prisión, tal y como sucedió ayer, con la celebración de la actividad inaugural en Sevilla-I, un Caso cerrado que reunió a la periodista y escritora santanderina Berna González Harbour y al narrador gaditano Benito Olmo.

El cine, la televisión o la literatura nos han ofrecido historias que transcurren en cárceles. La milla verde, Cadena perpetua, El Expreso de Medianoche o Modelo 77, del sevillano Alberto Rodríguez, por citar algunas películas; Orange is the new black, que tuvo una versión española en Vis a Vis o Prison Break, en la televisión. Un largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela, o las memorias carcelarias de Mario Conde, sin olvidarnos de Primo Levi o de Oscar Wilde, con su De profundis, si nos detenemos en la literatura. El Quijote, curiosamente, es ejemplo de la prisión y el cautiverio como espacio para la creación, ya que Miguel de Cervantes cumplía condena cuando redactó las andanzas de su caballero andante y su fiel escudero. En Caso cerrado, la actividad inaugural de Lecturas de Proximidad, la prisión volvió a ser protagonista, pero como espacio en el que fomentar y promocionar la lectura.

Un sol con modales veraniegos recibió a Berna González Harbour y Benito Olmo en la entrada de Sevilla-I. Les esperaban algunos miembros de la ONG Solidarios para el desarrollo, que realizan desde hace años actividades culturales en centros penitenciarios de toda España, así como Sara Arguijo y Nuria Lupiáñez, de Édere, empresa organizadora. No teléfonos móviles y nada de metal, repiten con insistencia los funcionarios en los distintos controles de entrada. Interminables galerías, puertas de barrotes que se deslizan con quejido metálico y miradas de expectación, hasta llegar al salón de actos, en donde aguardan más de cien internos, y algunas internas, del centro penitenciario.

Tras unos minutos de exposición a cargo de González Harbour y Benito Olmo, se les ofrece a los asistentes que participen con sus preguntas, y no dudan en hacerlo. Muchas las manos levantadas, curiosidad, interés, y todo tipo de cuestiones. Las novelas como radiografía social o para conocer nuestra historia, cómo surge una obra o la importancia de los personajes.

Nada más finalizar, Berna González Harbour señaló que ha sido un acto “muy aleccionador y emocionante, ya que encontrarnos con los internos de Sevilla-I nos ha puesto frente a un público nuevo, al menos para mí, ya que anteriormente había estado en algunas prisiones, pero no ante lectores, y era un auténtico reto hablar de novela negra frente a personas condenadas y encarceladas por sus delitos”. La conocida periodista y creadora de Verano en rojo o El sueño de la razón, no dudó en afirmar que “si ellos han aprendido la mitad que yo me doy por satisfecha, ya que sus preguntas han sido tan interesantes como desafiantes”.

Olmo, por su parte, calificó Caso cerrado como “muy estimulante, sobre todo porque nos ha dado la oportunidad de conectar con estos lectores que nos han hecho preguntas muy inteligentes sobre nuestras novelas y el proceso de escritura”.

También ayer, en la sede del sindicato CGT, se celebró el debate sobre literatura y trabajo entre el periodista y escritor sevillano Daniel Ruiz y la poeta gaditana Beatriz Aragón, moderados por la periodista Clara Campos. Bajo el título ¿Lees o trabajas?, Ruiz desgranó la presencia de lo laboral en su obra, especialmente en la premiada La gran ola (Tusquets), mientras que Beatriz Aragón expuso la liberación que le supuso escribir su poemario Wet Floor (Libros de la Herida), donde narra su experiencia como limpiadora.

El ciclo Lecturas de Proximidad continúa hoy, Día del Libro, en el centro de Día de Personas Mayores Amedara, con el diálogo intergeneracional ¿Qué le dice la abuela a la nieta?, protagonizado por la periodista e ilustradora e influencer Claudia GR. Moneo y su abuela Rosa la del Delantal, conocida por protagonizar la campaña del Día Internacional de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, y la periodista Mar Gallego. Por la tarde, en el Parque Infantil de la Plaza Pío XII, la poeta y actriz cordobesa Alejandra Vanessa desarrollará para los más pequeños la gymkana Un, dos, tres, ponte a leer, una dinámica teatralizada que les conduce al mundo de los libros.

Mañana, a las 19:00, Lecturas de Proximidad llega a la Estación de las Letras de La Rinconada, con una actividad reservada para los más jóvenes y que cuenta la con participación de la autora Cherry Chic. Un salón de manicura es el espacio en el que se desarrollará un taller de escritura creativa, el viernes 25, a las 12:00, dirigido a mujeres de distintos clubes de lectura de Sevilla, y que será impartido por la escritora Rosario Izquierdo, cuya última novela, Pasión Nails (Alianza Editorial), narra la historia de una mujer madura, cansada de la invisibilidad laboral y social, y cuya vida cambia cuando se topa, casualmente, con el fluorescente de un salón de manicura. Una actividad en la que la ficción y la realidad se darán la mano.

Lecturas de Proximidad finaliza este sábado, coincidiendo con el tercer aniversario de la Peña Flamenca Las Asarvahá, en la Barriada de San Diego, donde a las 12:30 se realizará una nueva sesión del podcast-show Qué le dice la abuela a la nieta con Claudia Gr. Moneo, Rosa la del Delantal y Mar Gallego, donde habrá también actuaciones del cuadro flamenco de Beatriz Cruz y de la cantaora La Kaíta. Un muy atractivo compendio de actividades, en espacios no habituales, que viene a demostrar que la lectura, y los lectores, pueden encontrarse en cualquier lugar.