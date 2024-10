Las leyendas alrededor de los hermanos Machado en la exposición de Sevilla

La muestra Los Machado. Retrato de familia que se inaugura hoy y estará expuesta en la Real Fábrica de Artillería hasta el 22 de diciembre es la mayor en la historia sobre esta saga. A través de 200 piezas los visitantes conocerán a los diferentes miembros. Más allá de la espectacularidad de la propia colección, también tratará de derribar diferentes mitos alrededor de la relación entre Antonio y Manuel Machado.

El primero, la falacia de la supuesta asimetría del nivel creativo entre uno y otro. Como ha explicado el comisario de la muestra, Alfonso Guerra, a este periódico "no estamos hablando de un poeta grande y otro menor, sino de dos grandes poetas". El siguiente mito a derrumbar es la mala relación entre ambos. "Jamás estuvieron enfrentados. Jamás. No es cierto el tópico de que representen a los dos Españas enfrentadas. Ya en plena guerra Manuel dijo públicamente que el dolor más grande que tenía era estar separado de su hermano. Se quisieron mucho. Al morir Antonio, Manuel, que estaba en Burgos, se fue a Colliure. Cuando llegó también había muerto la madre. Se metió en el cementerio y estuvo dos días sin salir. En cierta medida esta exposición hurga en eso para dejar las cosas claras", explica el comisario. Por último, que Antonio Machado era un poeta castellano que ya se había olvidado de Andalucía y Sevilla. "Es falso . En una carta que dirige a Rubén Darío le cuenta que está de catedrático de instituto de Francés en Soria, pero que no estará mucho tiempo, porque piensa ganar la plaza en Madrid para luego permutarla por la de Sevilla. Es decir, el proyecto de vida de Antonio Machado era volver a vivir en Sevilla", matiza Guerra.

Por otro lado, la colección es una oportunidad única para asistir al despliegue de la formación humana y artística de ambos escritores, así como al nacimiento de sus intereses, que abarcan desde la pedagogía al folclore o la ciencia.

Recorrido de la muestra

El comisario de la muestra, Alfonso Guerra, desgranó un recorrido que desplegará "el impulso visual y literario de ambos poetas al unísono". El visitante viajará desde el hogar infantil en Sevilla hasta el encuentro en Colliure (Francia), a través de varios ejes cronológicos, en los que se tratará de romper con diferentes falsas creencias como que Antonio Machado Álvarez, padre de ambos, era administrador del Palacio de Las Dueñas. De este modo, la visita comenzará en la infancia (1874-1883), centrada en la vida doméstica, las influencias de los abuelos y el padre en la futura obra de los Machado. Posteriormente, se pasará la adolescencia (1883-1893), que relata el traslado a Madrid, la formación en la Institución Libre de Enseñanza, y la muerte del padre y del abuelo. El tercer eje será la juventud (1893-1907), marcada por las tabernas y la cultura popular en la que se sumerge Manuel, y la estancia en París de ambos hermanos. La cuarta etapa será el viaje (1907-1912), que repasa la separación, el inicio de la vida profesional y el periodo en Soria. Después se pasará a la madurez (1912-1919), en la que se analiza el duelo por Leonor y el casamiento de Manuel. El penúltimo eje es el regreso (1919-1936), con Segovia y la entrada en la Real Academia de la Lengua de fondo. La muestra finaliza en la guerra (1936-1939), que relata el inicio de la contienda y las repercusiones en la familia y Colliure (1939), fundamentada en la muerte y el exilio.

Cada uno de los apartados consta de elementos que, a nivel visual y narrativo, permiten reconstruir las distintas etapas y cambios de escenario de los protagonistas, así como su contexto cultural e histórico y la progresiva consolidación de sus obras, que alternan la búsqueda de la voz propia con una acusada sensibilidad hacia el temperamento y el magisterio del resto de los familiares.