Cierra la librería Balzac en la calle Baños de Sevilla

"Es más importante leer que vender libros". Una preciosa frase que Enrique Cabezas, dueño de la librería Balzac, comentaba con uno de sus clientes cuando éste preguntaba por su decisión de bajar las persianas de este negocio de manera indefinida. En una de las esquinas de la calle Baños con Miguel Cid se enclava este negocio de venta de libros de segunda mano. Inició su andadura el pasado 27 de febrero, "un día raro" por ser vísperas del Día de Andalucía. Un recorrido que finalizará el próximo 30 de septiembre. Hasta entonces, su socio fundador está liquidando todos los libros a un precio de tres euros.

"Llevamos unos días que la librería parece unos grandes almacenes, pero durante muchos meses he estado aquí solo", comenta Cabezas, quien decidió abrir su negocio por una suerte de "romanticismo". Siempre ha sentido una verdadera pasión por la literatura, aunque su formación profesional se aleja de este mundo. Tampoco había montado antes un negocio y vio, en la compraventa de libros, un nicho de mercado en la ciudad. Considera que la "gente sí que lee", pero confiesa que la librería no ha tenido la suficiente publicidad: "Nunca he tenido redes sociales personales y le abrimos una cuenta a la tienda, pero no hemos la hemos actualizado con regularidad".

Muchos compradores que se acercan a por las últimas joyas literarias del negocio, a precio de saldo, se han enterado del cierre a través de Twitter. Y, a pesar del barullo de los últimos días, no considera por ahora la opción de reconducir su idea y permanecer abiertos. "Me dedico a este negocio solo y necesita mucho tiempo y dedicación. Lo abrí, porque los libros son mi pasión y no quiero que se conviertan en una esclavitud", señala.

Hasta el 30 de septiembre, Balzac abrirá todos los días -incluidos sábados y domingos- en horario de mañana y de tarde, "a no ser que los libros se agoten antes". Previsiblemente, en el espacio que se queda libre se instalará una joyería artesanal de unos jóvenes italianos que realizan sus obras con materiales reciclados.

Cierran cuatro librerías en tres meses

Con el cierre de Balzac son ya cuatro las librerías que han echado el cierre en los últimos tres meses. En julio fueron Yerma, Panea e Isla de papel. El primero tuvo 45 años de historia en la ciudad, el segundo 30 y el tercero abrió sus puertas hace seis años.