Lola Índigo anuncia su gira 'Romance de 1 Noche de Verano' para 2026
La cantante granadina recorrerá España, México y Portugal con una producción renovada en festivales como Rock in Rio
Rock in Río Lisboa: Lola Indigo, cabeza de cartel este 28 de junio
Lola Índigo ha confirmado su nueva gira Romance de 1 Noche de Verano, que arrancará en mayo de 2026 y recorrerá diversos escenarios de España, México y Portugal. La artista granadina regresa con un espectáculo completamente renovado tras el éxito cosechado el año pasado con sus conciertos en estadios, consolidando su trayectoria en el panorama musical actual.
La gira contará con una producción inédita, nuevas coreografías y una puesta en escena diseñada específicamente para esta etapa artística. El espectáculo combinará los temas más emblemáticos de su carrera con sorpresas y momentos exclusivos, manteniendo la energía característica que ha convertido sus actuaciones en una experiencia muy especial para el público.
Entre las citas confirmadas figuran festivales de relevancia internacional como Tecate Emblema en México y Rock in Rio Lisboa, lo que refuerza la proyección internacional de la cantante y el creciente impacto de su música fuera del territorio español.
Calendario completo de conciertos
La gira Romance de 1 Noche de Verano incluye las siguientes fechas:
- 17 de mayo en México: Tecate Emblema
- 30 de mayo en Granada: GRX La Feria
- 6 de junio en Almería: Siente La Plaza
- 11 de junio en Sevilla: Sevilla Icónica Santalucía Sevilla Fest
- 19 de junio en Gijón, Asturias: Los conciertos del parque
- 20 de junio en Santiago de Compostela: O Son Do Camiño
- 27 de junio en Valencia: Bigsound
- 28 de junio en Lisboa: Rock in Rio
- 3 de julio en Las Palmas: Granca Live Fest
- 4 de julio en Bilbao: Bigsound Barakaldo
- 16 de julio en Tenerife: Cook Music Fest
- 24 de julio en Barcelona: Share Festival
- 7 de agosto en Huelva: Doñana Music Experience
- 14 de agosto en Málaga: Marenostrum Fuengirola
- 15 de agosto en Cádiz: Concert Music Festival
- 16 de agosto en Cádiz: Concert Music Festival
- 5 de septiembre en Alcalá de Henares: Los conciertos de La Muralla
