Lola Índigo vuelve a apoderarse de la Plaza de España de Sevilla

La cantante Lola Índigo dio el último concierto de su gira El dragón el pasado 21 de octubre en la Granada que la ha visto dar sus primeros pasos en su camino al estrellato. Un tour con el que ha arrasado y que ahora pretende cruzar el charco para conquistar al público latinoamericano. Ayer protagonizó la apertura del ciclo de conciertos Santalucía Universal Music Week en la Plaza de España ante 5.000 personas. La cantante hizo el sold out horas antes de empezar el concierto. El emblemático enclave de Aníbal González volvió a ser conquistado por la dragona apenas cinco meses después de haberlo pisado por primera vez.

Poco antes de que comenzara el show, la pista -de baile- ya estaba ocupada por diferentes generaciones. Hasta que, por fin, a eso de las 21:05 horas entraba en escena la artista, saliendo del ya conocidísimo huevo de dragón. La expectación entre el público estaba en su máximo apogeo cuando comenzó a sonar An1mal con su infalible cuerpo de bailes marcando los primeros pasos de una coreografía de vértigo. Algunos fallos técnicos en el sonido obligaron a que la artista interpretara dos veces esta canción. El público, comprensivo, cantó el estribillo a capela para animar a la cantante.

Finalmente, el espectáculo arrancó a las 21:28 horas con Para olvidarme de ti. La fiesta estaba servida: "No nos paran ni con 20 cortes de luz. Esto solo sirve para darlo todavía más", recalcó la artista cuando acabó la canción y subrayó que "Sevilla nunca falla. Terminé la gira hace dos semana, pero tenía mucho mono por volver". También indicó, para mayor alegría de sus seguidores, que El dragón seguirá girando el año que viene.

La cantante sacó su repertorio de grandes éxitos ante un público que no paró de bailar, de grabar vídeos y de hacerse selfies con el escenario de fondo. Discoteka, Turismo, Tirita, Niña de la escuela o Tiki Tiki. Todo aderezado por el infatigable cuerpo de baile que fielmente la acompaña. También hubo momentos -pocos pero decisivos- para la calma. Lo demostró en Dragón con un estribillo que reza "Mamá, me da miedo quedarme atrás / Quedarme ahí abajo con mi ansiedad" y que permite conoce un poco más a Miriam Doblas.

"No os voy a mentir, porque esto es Sevilla y aquí hay que darlo todo. Nosotros cuando estamos aquí nos dejamos la salud en el escenario para irnos a casa y poder decir yo he dado el mejor show", señalo la granaína tras soltar sus éxitos Mujer bruja, Maldición y Santería.

Tampoco se dejó en el tintero sus nuevos lanzamientos: De plastilina, que en su versión original canta con Pepe y Vizio, y Mala Suerte, que interpreta con Dellafuente. También interpretó el tema inédito El condenado que comparte junto con Maka. "Hemos sacado toda la artillería pesada", recalcó entre risas después de interpretar su versión particular de Yo tengo un novio.

Como no podía ser de otro modo el fin de fiesta vino con la canción que la catapultó a la fama: Yo ya no quiero na. Los sevillanos se negaban a abandonar el recinto y trataron de saborear los últimos ritmos de este tema antes de que el espectáculo concluyera. Lola Índigo volvió a conquistar la Plaza de España. Un enclave que hace no mucho veía como un sueño y que ya hecho suyo.