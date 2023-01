India Martínez toma la palabra (y la alegría) de García Lorca

Entre la enumeración de discos y de giras, la biografía de India Martínez detalla que hace unos años, mientras corría, la cordobesa encontró en una calle de Dos Hermanas lo que parecía el busto de una diosa egipcia. No es el único episodio inesperado en la historia de una cantante que aún no ha alcanzado los cuarenta y entre otros logros ya ha ganado el Goya a la mejor canción, ha sido reconocida con la Medalla de Andalucía y ha publicado un libro, Verdades a medias. Ahora afronta un desafío sorprendente: interpreta a Federico García Lorca a las órdenes de Carlos Saura en Lorca por Saura, un espectáculo que trae a Sevilla, al Cartuja Center, el próximo sábado 21.

"Algo así no entraba en mis planes", apunta al otro lado del teléfono, entre risas, Martínez. "Cuando me lo propusieron, y conocí a Saura y me habló de este proyecto, me lo pensé un poco, porque yo no soy actriz y le tengo mucho respeto a la profesión", confiesa la cantante, que añade que sin embargo "sí había hecho mis pinitos, había recibido clases de clown y de interpretación. Me lo planteaba más como un aprendizaje para mi trabajo, como recursos que me podían servir para los vídeos o para cuando estuviese frente al público, pero sin saberlo me estaba preparando para esto, lo que había hecho antes cobró sentido. Me lo pensé y acepté la propuesta, porque a un privilegio como éste, interpretar a Lorca y colaborar con Saura, sencillamente no le puedes decir que no".

La artista, que está acompañada en este montaje por los actores Saturna Barrio y Alberto Amarilla, ha visto reforzada su conexión con Lorca al repasar su vida y su obra en escena. "Su voz está muy cercana al flamenco, a las letras de lo que yo cantaba desde niña", analiza, "pero en los ensayos me di cuenta de que yo era más lorquiana de lo que creía. Qué grande era", dice sobre un poeta con el que viaja "por diferentes épocas, al encuentro de distintos personajes con los que coincidió, como Falla, Buñuel o la actriz Lola Membrives, en sus estancias en Nueva York o Argentina o en la creación de La Barraca", y al que ahora ve con otros ojos.

"Cuando lo conoces a fondo, te das cuenta de que no es correcta esa imagen que se tiene de él, que lo percibe como una figura trágica. Trágica fue su muerte, su asesinato, y, sí, obras como Yerma o como Bodas de sangre eran muy dramáticas, pero como persona él se mostraba como un hombre espontáneo, lleno de energía y de humor, al que le gustaba vivir, viajar, aprender cosas. Y me encanta todo lo que escribió sobre el teatro, su defensa de que una sociedad sin él sería mucho más pobre".

Saura eligió a una mujer para encarnar al granadino porque "el mensaje" del poeta "es universal y atemporal", se lee en las notas de un espectáculo que mezcla la palabra con la fotografía, la pintura, la danza y el cine. "Al final el arte es eso", defiende India Martínez, "algo que tú sacas de dentro pero que se expresa de muchas maneras. Yo canto, pero a mí me encanta escribir, y por eso saqué un libro, y también disfruto mucho dibujando. Es muy interesante lo que hace Saura con esta obra. Tiene tantas inquietudes... Y le apasiona nuestra cultura. Cuando visité su casa me quedé impresionada, era como entrar en un museo, en el museo de una leyenda. Saura te cuenta las cosas con una ilusión que es difícil no contagiarte. Y está con un proyecto pero su cabeza ya anda fraguando otra historia. Yo creo que es un ejemplo, con eso de que haya cumplido los 90 años y no se detenga. Nosotros tenemos cualquier impedimento y ya estamos tirando la toalla, pero él sigue e insiste, que es lo que hay que hacer. Yo he salido de mi zona de confort gracias a este hombre".

Tras Lorca por Saura, la cordobesa volverá a Sevilla al final del verano, el 14 de septiembre, para actuar dentro del ciclo Noches de la Maestranza y presentar allí su álbum Nuestro mundo. "Me hace mucha ilusión cantar en un sitio como la Maestranza, y tengo que decir que estoy encantadísima con este disco: es muy mío, muy personal. Se basa en mi libro Verdades a medias, y hay poesía, hay historias, hay temas sociales. Yo creo que alguien lo escucha y siente que es un trabajo pensado, hecho en soledad", declara orgullosa sobre un elepé en el que Melendi ha colaborado estrechamente con ella. "Grabamos una canción juntos, y fluyó todo tan bien que le dije: ¿Por qué no hacemos el disco entero?", explica sobre las labores de productor que tiene el cantante.

Entre las canciones del álbum está A ti, mujer, una composición basada en un poema del libro en el que Martínez denuncia el control que muchos hombres quieren ejercer todavía sobre las mujeres. "Mira, a ver si te me tapas / Que se te ve mucho la piel / Y de piedra es la montaña / Pero no el hombre, mujer", canta una intérprete que siempre ha presumido de ser libre en las redes sociales y en la vida. "Con esa canción quería decirles a todas las mujeres que no tengan miedo de hacer lo que quieran, que vida tenemos una sólo... Hemos avanzado, por supuesto que sí", reflexiona la artista. "Sólo hay que ver esas imágenes de la televisión de los años 70, ¿no?, en las que las mujeres no cuestionaban que ellas no tuviesen ni voz ni voto. Todavía quedan muchos micromachismos, tenemos que trabajar por desprendernos de esa educación que nos han dado y que en muchos sentidos fomentaba la desigualdad. Y antes que todo hay que encontrar una solución a la violencia de género, que haya empezado el año con tantos asesinatos es estremecedor".