Narco-posesiones y manchas de humedad

La ficha *'Maleficio (La regla de Osha)'. Narco-santería, España, 2025, 95 min. Dirección: Ángel González. Guion: A. González, Sara Vicente. Fotografía: David Fernández. Música: Bronquio. Intérpretes: Blas Polidori, Mariela Garriga, Noakis Salazar, Edgar Vittorino.

Debió sonar mucho mejor en la cabeza de sus guionistas y productores de lo que luce en pantalla: mezclemos una trama de bandas de narcotraficantes latinos enfrentadas con una historia de santería y posesiones infernales.

El resultado no puede ser más ortopédico, cruce imposible lastrado por un elenco de tercera y que apenas aspira a salvarse gracias a un puñado de secuencias donde parece haberse volcado todo el talento disponible en el diseño de efectos visuales digitales para que las manchas de humedad del techo se cuelen en la garganta de una niña o para que esta misma muchacha con los ojos inyectados en sangre levante bancos y objetos de un gimnasio en levitación.

Por lo demás, Maleficio se regodea sin progresión en su única idea de base para trazar un paisaje urbano de almacenes industriales y polígonos donde colocar a la bella Mariela Garriga (la hemos visto hace poco en la serie de Urbizu Cuando nadie nos ve) intentando a duras penas sacar el mal de una pareja de jóvenes descarriados mientras suenan los acodes siniestros de Bronquio. No da ni para Sitges.